Estudiantes universitarios presentaron a la Alcaldía de Maracaibo proyectos para la ciudad

Fueron ocho proyectos desarrollados dentro de la Alcaldía y presentados por 11 ponentes de las carreras de ingeniería informática, turismo, diseño gráfico, derecho, licenciatura en educación integral y relaciones industriales.

En el marco de la celebración del Día del Estudiante Universitario, la Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Educación y Asuntos Universitarios, llevó a cabo un encuentro en el Concejo Municipal, donde los pasantes y cursantes de su servicio comunitario dentro de la gestión municipal tuvieron la oportunidad de presentar al alcalde encargado, Adrián Romero Martínez, los proyectos que han desarrollado en los distintos órganos y dependencias.

Foto: Cortesía

En total, se presentaron ocho proyectos enfocados en desarrollar la ciudad y el ente municipal, y fueron expuestos por once ponentes de diversas carreras como ingeniería informática, turismo, diseño gráfico, derecho, licenciatura en educación integral y relaciones industriales. Entre los proyectos destacan la creación de un sistema de geolocalización para sitios de interés turístico de la ciudad de Maracaibo, la elaboración de un diseño de proyecto arquitectónico para una fuente interactiva en la Vereda del Lago, el diseño de islas centrales para la parroquia Santa Lucía y la creación de una aplicación web para la gestión de los procesos de pasantías y servicios comunitarios en la Gerencia de Asuntos Universitarios de la Alcaldía de Maracaibo.

Los estudiantes representaron a cuatro instituciones: la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José De Sucre y la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, sin embargo, Rafael Rincón, director de Educación y Asuntos Universitarios, destacó que dentro del edificio municipal también hacen vida los alumnos de la Universidad del Zulia, la Universidad Rafael Urdaneta y las escuelas Técnicas de Fe y Alegría.

Foto: Cortesía

“En total, son 130 jóvenes: 50 estudiantes de servicio comunitario, 50 estudiantes de pasantía y 30 estudiantes de las Escuelas Técnicas de Maracaibo, a quienes la Alcaldía de Maracaibo les ha abierto las puertas para que completaran este requisito indispensable para la culminación de sus estudios”, detalló Rincón.

Orgullo

Ádrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, señaló que para la Alcaldía representa un gran orgullo que los jovenes marabinos que hacen sus pasantías y su servicio comunitario, aporten sus saberes a la municipalidad. "Es un orgullo que no hagan unas pasantías por hacerlas, sino que su proceso de formación y sus conocimientos adquiridos se queden en la Alcaldía en proyectos que también los ayudan a prepararse para convertirse en buenos profesionales”, señaló Romero Martínez.

Foto: Cortesía

Asimismo, felicitó el trabajo realizado por los ponentes y les expresó palabras de ánimo para que continúen alcanzando sus objetivos profesionales: “Estos ocho proyectos presentados la mañana de hoy tienen mucho potencial y se nota que lo hicieron con mucho empeño y sacrificio. Esperamos que el trabajo que desarrollaron por los 7 pisos de la Alcaldía les haya brindado herramientas para construir muchos éxitos en el futuro”.

Edily Rosa Mora, estudiante del último trimestre de ingeniería informática de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, describió su proceso de pasantías como una experiencia “enriquecedora”: “Me desempeñé en el Departamento de Tecnología e Informática y pude convalidar y poner en práctica todos los conocimientos que adquirí en la universidad. Por ejemplo, parte de nuestro proyecto consistió en desarrollar un sistema software para poder buscar la información de los registros históricos de matrimonio que se dieron en el Concejo Municipal. Estos archivos datan desde 1873 hasta el 2012 y para mí y mi equipo significó mucho poder hacer un aporte tan significativo a la colectividad a través de la ciencia y del saber”.

Foto: Cortesía

Por otro lado, Diego García, estudiante de arquitectura del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, compartió sus experiencias, destacando que su proceso de pasantías le han permitido proyectarse y adquirir nuevas habilidades en su campo. “Con mucha gratitud, puedo decir que me ha fortalecido, me ha ayudado a mejorar mis habilidades. He podido proyectarme y tener nuevas experiencias con respecto a mi carrera. Pude participar en actividades de las que se encarga un arquitecto, que es levantamiento de obras, propuestas, diseño, lo que me permitió familiarizarme con mi futuro profesional. Todo esto ha sido gracias a la Alcaldía por darme la oportunidad de realizar mis pasantías aquí”.

Lee también: Alcaldía de Maracaibo retira 35 mil toneladas de desechos en septiembre de 2024

Noticia al Día/Nota de prensa