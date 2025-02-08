Eufórico y soñado: Así fue el recibimiento de Shakira en Brasil

La estrella colombiana Shakira arribó a Brasil este viernes, país en el que iniciará oficialmente su gira con ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y no dudó en compartir a través de sus redes sociales un video de lo que fue el eufórico recibimiento que le dieron sus fanáticos brasileros.

"Já estou aqui (Ya estoy aquí), te amo Brasil", escribió Shakira al pie de su publicación anunciando a sus más de 90 millones de seguidores en Instagram que ya se encuentra en el país donde será la apertura de su gira mundial.

Los fanáticos de ‘La Loba’ están contando los días para verla en sus conciertos de la que promete ser una majestuosa gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ (LYNOLWT), con la que regresa a los escenarios a nivel mundial, luego de su última gira con ‘El Dorado’ en 2018.

Cantaron a todo pulmón

Los fanáticos brasileños que tuvieron la oportunidad de ver a Shakira tan de cerquita la recibieron cantando su éxito "Estoy aquí" a todo pulmón y no perdieron el chance de tomarse fotos con ella, quien se mostró como siempre amable y visiblemente emocionada ante tan conmovedor recibimiento.

Shakira fue recibida con mucha emoción desde que pisó suelo brasilero, a las afueras del aeropuerto donde la esperaban decenas de fanáticos de todas las edades, a quienes la artista mundial complació con fotos y firmando autógrafos.

Y serán precisamente los afortunados fanáticos de Brasil, quienes verán el espectáculo de la colombiana por primera vez el próximo martes, 11 de febrero en el estadio Nilton Santos, en Rio de Janeiro; la segunda fecha en ese país será el 13 de febrero en el estadio Norumbis, en Sao Paulo.

La gira LYNOLWT

La ganadora de cuatro premios Grammy se preparó en México junto a su equipo de trabajo para ultimar todos los detalles de la gira que está por comenzar.

Shakira iniciará los conciertos en Latinoamérica, luego pasará por Norteamérica y se espera que próximamente anuncie sus fechas para Europa y otros lugares del mundo.

Estas son las fechas de conciertos de Shakira en Latinoamérica:

11 de febrero – Rio de Janeiro, Brasil (Estadio Nilton Santos)

13 de febrero – Sao Paulo, Brasil (Estadio Norumbis)

16 y 17 de febrero – Lima, Perú (Estadio Nacional)

20 y 21 de febrero – Barranquilla, Colombia (Estadio Metropolitano)

23 de febrero – Medellín, Colombia (Estadio Atanasio Girardot)

26 y 27 de febrero – Bogotá, Colombia (Estadio El Campín)

2 y 3 de marzo – Santiago de Chile, Chile (Estadio Nacional)

7 y 8 de marzo – Buenos Aires, Argentina (Campo Argentino de Polo)

12 y 23 de marzo – Monterrey, México (Estadio BBVA)

16 y 17 de marzo – Guadalajara, México (Estadio Akron)

19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo – CDMX, México (Estadio GNP Seguros)

Noticia al Día/Con información de Noticias Caracol/RRSS Shakira