Domingo 07 de septiembre de 2025
Al Dia

Eugenio Suárez conecta dos jonrones y queda a cinco de los 50 en paliza sobre Bravos

El criollo llega a 45 jonrones en la presente temporada de MLB

Por Daniel García

Foto: Agencias
El venezolano Eugenio Suárez protagonizó una jornada ofensiva destacada este domingo en las Grandes Ligas, al conectar dos cuadrangulares que lo acercan a la histórica marca de 50 jonrones en la temporada. Su actuación fue clave en la contundente victoria de los Marineros de Seattle por marcador de 18-2 frente a los Bravos de Atlanta.

Los estacazos del guayanés se produjeron en la sexta y novena entrada, siendo el último batazo el que selló la paliza con una diferencia de 16 anotaciones. En total, Suárez bateó de 5-2, con dos carreras anotadas y tres impulsadas, reafirmando su poder en el plato.

El antesalista criollo se encuentra ahora a cuatro jonrones de igualar su marca personal de 49 vuelacercas, lograda en la temporada 2019 con los Rojos de Cincinnati, y a cinco de convertirse en el primer venezolano en alcanzar los 50 jonrones en una sola campaña de Grandes Ligas.

