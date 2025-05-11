Eugenio Suárez conectó cuadrangular e igualó a Bob Abreu

El pelotero venezolano Eugenio Suárez conectó su cuadrangular número 12 de la temporada este sábado 10 de mayo en la victoria de los Cascabeles de Arizona 4-0 ante los Dodgers de Los Ángeles.

Con esto, el criollo es líder en este departamento de la Liga Nacional (junto con Shohei Ohtani) y alcanzó los 288 bambinazos de por vida en Grandes Ligas.

Esa misma cantidad fue la que concretó Bob Kelly Abreu, "El Come dulce", quien hasta el momento ocupaba en solitario el cuarto lugar entre venezolanos.

"Geno" llegó a dicha cifra en apenas 12 campañas, mientras que "El Comedulce" lo hizo en 18 zafras. La mayor cantidad de bambinazos de Bobby fue en el año 2001 cuando disparó 31 con Phillies de Philadelphia.

Cabe destacar que el siguiente en la lista es Magglio Ordóñez con 294. Miguel Cabrera (511) y el Gran Gato (399) son los líderes en el mencionado departamento entre venezolanos.

