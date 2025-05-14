Eugenio Suárez llega a 289 jonrones de por vida y deja atrás a Bob Abreu

El pelotero venezolano Eugenio Suárez conectó su cuadrangular número 289 de por vida este miércoles 14 de mayo, para dejar atrás a su compatriota Bob Abreu.

De esta manera, "Geno" es el cuarto pelotero venezolano con más vuelacercas en la historia de las Grandes Ligas, solo superado por Miguel Cabrera (511), Andrés Galarraga (399) y Magglio Ordóñez (294).

Suárez lo hizo en la parte alta (con dos hombres en base) del tercer episodio del encuentro entre Cascabeles de Arizona y Gigantes de San Francisco para aumentar la ventaja de su equipo a 6-2.

Este significó el jonrón número 13 en la temporada del criollo, quien ha tenido un gran desempeño con su conjunto.

Eugenio Suárez doubles the @Dbacks score with one big swing 💪 pic.twitter.com/cQujMulEvo — MLB (@MLB) May 14, 2025

