Eugenio Suárez se proclamó campeón de la edición 22 del Festival de Cuadrangulares

El grandeliga venezolano de los Cascabeles de Arizona, Eugenio Suárez, conquistó la edición 22 del Festival de Cuadrangulares este lunes 2 de diciembre en el estadio Monumental Simón Bolívar.

El pelotero de los Leones del Caracas conectó 34 cuadrangulares en total, específicamente 12 en la final para ganarle al zuliano Jackson Chourio (seis tablazos).

Cabe destacar que Suárez concretó una temporada de 30 vuelacercas y 100 carreras impulsadas en la MLB. Además, debutó en la LVBP con par de jonrones ante Navegantes del Magallanes.

"A Dios gracias, yo solo soy un instrumento de su Gracia" fueron las declaraciones de Eugenio Suárez.

También hay que decir que el aguilucho Andrés Chaparro conectó diez jonrones en la semifinal y estuvo muy cerca de llegar a la gran final.

¡¡EUGENIO SUÁREZ ACABA DE GANAR EL DERBY DE JONRONES!!



La bestia conectó 12 TABLAZOS en la final para asegurar el título 🔥



¡Fecilidades Geno! 🧞‍♂️

pic.twitter.com/1tJxYEpwTQ — El Rugido de Hoy (@ElRugidoDeHoy) December 3, 2024

