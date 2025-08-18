Evacuado el Times Square por amenaza de bomba

La zona de Times Square en la ciudad de Nueva York fue evacuada el lunes después de que una llamada al 911 reportara una amenaza de bomba. La persona que llamó dejó una grabación afirmando que se colocó un dispositivo en algún lugar del concurrido distrito de Midtown.

Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) rastrearon activamente el distrito en busca de paquetes o dispositivos sospechosos. Se solicitó apoyo adicional para controlar la multitud mientras continúa la investigación.

Las autoridades instaron al público a evitar la zona y a permanecer alerta durante el operativo. Hasta el momento no se encontraron dispositivos y no está claro si la amenaza es creíble.

Según un video grabado por la testigo Kristina Partsinevelos de CNBC, quien se encuentra en un edificio cercano, la policía encontró un "paquete sospechoso" que está siendo examinado por el escuadrón antibombas. Las autoridades también emplearon drones y unidades caninas.

La atracción turística, normalmente concurrida, se convirtió en un pueblo fantasma que recordaba la pandemia de COVID-19 de 2020. La policía pidió al público que evitara la zona entre la calle 43 Oeste y la 7.ª Avenida.

Se esperan retrasos en el transporte público debido a que, según informes, se están desviando los trenes. "Espere vehículos de emergencia y retrasos en los alrededores", declaró el departamento de policía.

La estación de metro más transitada de la ciudad, Times Square-Calle 42, también fue seccionada. El centro de transporte presta servicio a las líneas N, Q, R, W, 1, 2, 3, A, C y E.

Una multitud numerosa y aparentemente curiosa se congregó cerca del cordón de seguridad para sellar el acceso, justo afuera de la zona prohibida. El incidente ocurrió durante la hora de más concurrencia de personas durante la tarde del lunes.

Según se informa, el Departamento de Policía de Nueva York reabrió las calles del distrito alrededor de las 12:00 p.m., diciendo que el área no era peligrosa y que la investigación está cerrada.

