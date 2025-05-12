Domingo 17 de agosto de 2025
Exhiben el cuerpo incorrupto de Santa Teresa de Jesús en España

Hasta el 25 de mayo los fieles podrán venerarla en la Basílica de Alba de Tormes, luego de 111 años

Por Candy Valbuena

Foto: EFE
El sepulcro de Santa Teresa de Jesús (1515-1582) ha sido abierto en varias ocasiones por distintos motivos, la última en agosto del año pasado para el estudio de sus restos, pero no tiene precedentes su apertura para su veneración pública como ocurrió el domingo, 11 de mayo en la localidad española de Alba de Tormes (Salamanca).

Foto: EFE

Durante los próximos catorce días, hasta el 25 de mayo, los peregrinos podrán venerar a la santa reformadora en la basílica de la Anunciación, donde reposan sus restos en la iglesia conventual.

Los restos, protegidos en su sepulcro con una lama de vidrio transparente, mantienen el mismo aspecto que tenía en esa apertura de 1914 (hace 111 años), aunque en aquel momento fue solamente durante unas horas, en vísperas del cuarto centenario de su nacimiento.

Entonces fue destapado con la autorización del papa Pío X, pero fue a título privado, tras la petición del padre Clemente de los Santos, general de la orden carmelita.

En 1760, también fue abierto para realojar sus restos en una urna funeraria que regalaron los reyes de España, por lo que la última veneración pública se produjo en 1582 con motivo de su fallecimiento.

"Regalo espiritual"

El prior de los Carmelitas Descalzos de Salamanca y Alba de Tormes, Miguel Ángel González, ha explicado que se ha de trascender la imagen visual desde una mirada contemplativa, como la que tenía la propia santa, para recibir el "regalo espiritual" que ofrece "con el testimonio de su vida, la riqueza de sus escritos, la grandeza de sus huellas, como mujer, como santa y como doctora".

Teresa Sánchez de Cepeda nació en 1515 y murió en Alba de Tormes en 1582, fundó la orden de las Carmelitas Descalzas, fue canonizada en 1622 y está considerada una de las exponentes española de la literatura mística, con obras como "El castillo interior" (Las Moradas).

Foto: EFE

Lee también: León XIV reabrió la residencia papal del Palacio Apostólico: Le acompañó el arzobispo zuliano Edgar Parra Peña

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

