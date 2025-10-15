Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

Explosión de carro bomba en Guayaquil, Ecuador, deja una víctima fatal

Las autoridades aún no han confirmado si se trata de un atentado y han iniciado una investigación al respecto

Por Christian Coronel

Explosión de carro bomba en Guayaquil, Ecuador, deja una víctima fatal
Una potente explosión causada por un carro bomba tuvo lugar la noche de este martes 14 de octubre en el centro comercial Mall del Sol, en el norte de Guayaquil, Ecuador.

De acuerdo con los informes de las autoridades ecuatorianas, un taxista que laboraba en la zona perdió la vida en el incidente.

“Cerca de las 18:00 (locales, 23H00 GMT) escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock”, dijo a la AFP la doctora Samantha Vera, de 40 años, que trabaja en una zona aledaña.

Asimismo, imágenes del suceso, que también dejó a varias personas heridas, han circulado en redes sociales. Las autoridades aún no han confirmado si se trata de un atentado y han iniciado una investigación al respecto.

Al Dia

Delcy Rodríguez revisó los progresos del Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025

Esta jornada tiene como meta fortalecer la industria del crudo venezolano y trabajar hacia la independencia energética del país
Al Dia

Se cumplen 56 años del primer juego de Águilas del Zulia como equipo profesional

Desde entonces, Águilas del Zulia ha cosechado múltiples campeonatos y ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del beisbol en la región
Al Dia

Miguel Morales sufrió un quebranto de salud durante su concierto en la Villa del Rosario

Según los primeros reportes, su estado es estable y se encuentra en proceso de recuperación
Internacionales

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

Quiroga cuenta con una ventaja de entre siete y diez puntos sobre su contrincante, el senador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC)

