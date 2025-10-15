Explosión de carro bomba en Guayaquil, Ecuador, deja una víctima fatal

Una potente explosión causada por un carro bomba tuvo lugar la noche de este martes 14 de octubre en el centro comercial Mall del Sol, en el norte de Guayaquil, Ecuador.

De acuerdo con los informes de las autoridades ecuatorianas, un taxista que laboraba en la zona perdió la vida en el incidente.

“Cerca de las 18:00 (locales, 23H00 GMT) escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock”, dijo a la AFP la doctora Samantha Vera, de 40 años, que trabaja en una zona aledaña.

Asimismo, imágenes del suceso, que también dejó a varias personas heridas, han circulado en redes sociales. Las autoridades aún no han confirmado si se trata de un atentado y han iniciado una investigación al respecto.

#ÚLTIMAHORA | 🇪🇨🚨 Un coche bomba explotó en las inmediaciones del Mall del Sol en Guayaquil, #Ecuador, causando varias víctimas mortales y heridos, de acuerdo con los reportes iniciales.



Video: Cortesía. pic.twitter.com/jqlWcIfsag — #ÚltimaHora (@ultimahsv) October 15, 2025

