Miércoles 22 de octubre de 2025
Expo Zulia hará historia en su edición 2025

Desde el 7 al 20 de noviembre en el Tibisay Hotel del lago de Maracaibo.

Por Isidro Lopez

Expo Zulia hará historia en su edición 2025. Foto: Xiomara Solano
La tarde de este martes 21 de octubre, Expo Zulia presentó a los medios de comunicación su propuesta renovada de la edición 2025 donde prometen realizar un evento que marcará historia en la región zuliana.

Rafael Gudiño, junto al secretario de cultura, Giovanny Villalobos, la primera dama, Roselyn López de Caldera, informaron los detalles de la nueva edición que se realizará en el Tibisay Hotel del Lago desde el 07 hasta el 20 de noviembre, con más de 200 marcas y cubriendo más de 9.000 metros cuadrados.

El director general de ExpoZulia, Rafael Gudiño, enfatizó el papel social del evento y su visión de crecimiento, reafirmando el compromiso con el talento local:

Foto: Xiomara Solano

"Esta edición ratifica que ExpoZulia es un motor vivo que crea oportunidades. Somos la plataforma donde la inversión se hace tangible y la visión se convierte en negocio. Nuestra prioridad, como empresa con Sello Zuliano, es la gente, y por ello, celebramos el acuerdo alcanzado con la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia."

Dicho acuerdo, que posiciona a la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia como patrocinante oficial, se traduce en un apoyo crucial: la otorgación de 40 stands a micro emprendedores emergentes del Zulia mediante censo.

Esta acción es vista por el Director Gudiño como una alianza estratégica fundamental para el crecimiento de nuevos autores productivos, y es la primera Gobernación en realizar esta labor. Además, el Director General anunció sorpresas y entretenimientos culturales a lo largo de los 14 días del evento, elevando la experiencia del visitante.

Giovanny Villalobos, secretario de cultura del Zulia. Foto: Xiomara Solano

A este respecto, Giovanny Villalobos resaltó la propuesta “Vamos a tener a 60 agrupaciones de gaitas, gaiteros de corazón reúnen sin duda alguna lo más exquisito de la gaita, pero también estará Gaiteros de Pillopo, Gran Malecón y más de 25 agrupaciones infantiles de gaita”  

Primera dama, Roselyn López de Caldera. Foto: Xiomara Solano

Por su parte, La primera dama, Roselyn de Caldera, detalló “Creemos y apostamos a nuestro gentilicio, creemos en nuestra gente, creemos que aquí sí se puede, que los que nos quedamos aquí apostamos a un mejor futuro”.  

Agenda para todos

La experiencia ExpoZulia 2025 está diseñada para impulsar negocios y celebrar la cultura:

Beauty Concept: Como gran novedad, el evento acogerá "Beauty Concept" Producido por Agnibel Belloso, un encuentro dedicado a la belleza integral, la estética y el bienestar, ampliando el abanico de oportunidades comerciales.

Agenda Recreativa: El evento es una tradición familiar. Durante los 14 días de feria, habrá un ciclo de entretenimiento cultural constante, con la participación estelar de numerosos grupos gaiteros, junto a un parque mecánico de atracciones y dinámicas promocionales de las marcas. El horario será de 2:00 pm a 10:00 pm.

Foto: Xiomara Solano

Visión de futuro

ExpoZulia 2025 espera una visita estimada de 10.000 a 12.000 personas por día. Con el objetivo de facilitar la participación de más marcas, la directiva anunció una importante innovación para el próximo año.

"Pensando en la accesibilidad y en facilitar la participación de más marcas, ya estamos trabajando para que ExpoZulia 2026 implemente un nuevo método de pago que incluirá opciones de cuotas, haciendo la inversión más flexible y atractiva."

Foto: Xiomara Solano

