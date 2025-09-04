Exportaciones de petróleo venezolano alcanzan su nivel más alto en nueve meses: Reuters

Las exportaciones petroleras de Venezuela superaron los 900 mil barriles diarios en agosto de 2025, su nivel más alto desde noviembre de 2024, luego de que la energética Chevron recibiera una licencia que permitió el regreso del crudo venezolano al mercado estadounidense tras una pausa de cuatro meses, según datos de envío.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el mes pasado una autorización restringida para que Chevron, uno de los principales socios de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), opere en el país y exporte su petróleo.

La reanudación de los flujos de Chevron a Estados Unidos, junto con cargamentos a China, impulsaron un aumento del 27 % en las exportaciones en agosto pasado a un promedio de 966 mil 485 bpd, según datos basados ​​en los movimientos de buques tanque.

Según documentos internos de PDVSA, la producción estable y la ausencia de interrupciones en los mejoradores de crudo y las plantas de mezcla de la Faja Petrolífera del Orinoco, la principal región productora del país, también contribuyeron al aumento de los inventarios y las exportaciones de crudo.

En cifras

Las exportaciones a China, tanto directas como indirectas tras las transferencias de buque a buque, representaron el 85 % del total de flujos de salida del país el mes pasado, una reducción con respecto a casi el 95 % en julio.

Unos 60 mil barriles de petróleo venezolano llegaron a Estados Unidos, mientras que Cuba recibió unos 29 mil barriles de crudo y combustible. Varios cargamentos de metanol venezolano se dirigieron a Europa.

Venezuela también exportó unas 275 mil toneladas métricas de derivados del petróleo y petroquímicos en agosto, cifra superior a las 227 mil toneladas enviadas el mes anterior y la más alta desde mayo.

El país incrementó las importaciones de petróleo ligero y nafta, muy necesarios para diluir su producción de petróleo extrapesado y producir crudo exportable, alcanzando los 99 mil bpd, frente a los 58 mil bpd de julio, según los datos, detalla una nota de la Agencia Reuters.

Noticia al Día/Con información de Reuters