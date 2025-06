Expresidente Iván Duque sorprendió como DJ en una fiesta privada

El expresidente Iván Duque demostró, una vez más, su talento como DJ y deleitó a más de uno de los asistentes a un encuentro con los jóvenes del programa Dreamers & Makers con sus mezclas en vivo. Me rehúso, del venezolano Danny Ocean, entre otros, se escucharon en medio del evento.

"Un ser humano extraordinario", escribió Luis Aníbal Rincón, uno de los seguidores del exjefe de Estado.

Horas antes, el expresidente lideró un conversatorio con un grupo de jóvenes en el marco del evento liderado por dicha Fundación.

“Durante el Bootcamp de la segunda generación de Dreamers & Makers reflexionamos sobre un principio clave: para que un emprendimiento social e innovador tenga impacto, hay que saber comunicar una visión clara, sorprendente y movilizadora. Partir del reto, transmitir pasión y convencer con propósito”, escribió el expresidente en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Duque muestra sus habilidades como DJ. En febrero de 2024 participó en una fiesta con empresarios internacionales de alto nivel y se lució en la consola. Se trató del congreso de Global Leadership Community, del que hacen parte 35 mil presidentes jóvenes de prestigiosas empresas del mundo. Allí le pidieron que, además de su conferencia, mezclara en vivo.

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, expresó el dirigente político tan pronto salió de la Presidencia en agosto de 2022.

Noticia al Día / Semana