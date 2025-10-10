Viernes 10 de octubre de 2025
Extraordinario despliegue en el Zulia al activar Operación Independencia 200

En Maracaibo el punto de concentración fue, a las 5 am, en inmediaciones del Puente Sobre el Lago G/J Rafael Urdaneta, con la presencia del gobernador del Zulia, Luis Caldera; el alcalde de Maracaibo Giancarlo Di Martino

Por Ernestina García

Con un extraordinario despliegue, en fusión cívico-militar-policial, se activó en el Zulia la Operación Independencia 200, bajo la dirección del vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.

En Maracaibo el punto de concentración fue, a las 5 am, en inmediaciones del Puente Sobre el Lago G/J Rafael Urdaneta, con la presencia del gobernador del Zulia, Luis Caldera; el alcalde de Maracaibo Giancarlo Di Martino; el alcalde de San Francisco Héctor Soto, autoridades militares, policiales, judiciales, legisladores, concejales, organizaciones sociales, líderes del PSUV y una masiva presencia del poder popular organizado.

La operación Independencia 200 es una instrucción del presidente de la Republica Nicolás Maduro, ante las constantes amenazas bélicas contra Venezuela por parte del Presidente de EE.UU, Trump.
Este ejercicio cívico-militar-policial tiene como objetivo garantizar la seguridad permanente en puntos estratégicos del estado, en defensa de la soberanía nacional, la protección del y los recursos del país, en fiel cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana.

Unidad inquebrantable

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, refirió la necesidad de mantener la la unidad por la defensa de la soberanía nacional.

Enfatizó que el país está bajo amenazas constantes, especialmente en el Caribe, es un ataque a la soberanía, pero Venezuela tiene ejercito unido, leal al Libertador Simón Bolívar y día del soldado venezolano, el Zulia asume la defensa de la patria, de su independencia y el derecho a mantenerse como nación libre”.

Para el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino el encuentro es una demostración extraordinaria de unión, de hermandad, de rechazo a la guerra y convocatoria a la paz.
Precisó Di Martino que "desde el mismo momento que nuestro presidente Nicolás Maduro ordenó el despliegue el pueblo se activó en tiempo récord en fusión cívico-militar-policial para defender la patria".
Resaltó la participación de todos los organismos, los alcaldes, las alcaldesas, diputados, diputadas, concejales, los diversos organismos de seguridad junto al pueblo, unido con nuestra Fuerza Armada y merecen un digno reconocimiento por su plena disposición para defender la patria.

El Plan Operación Independencia 200 contempla 27 tareas territoriales, cuya misión es responder ante un posible acciones bélicas del gobierno de EE.UU que se han evidenciado con ataques contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, sin mostrar pruebas contundentes que lo avalen.
El Gobierno Nacional mantiene el compromiso del de salvaguardar la soberanía del país, en un ambiente de constantes tensiones internacionales y por ello se refuerza la vigilancia y la seguridad en zonas estratégicas de Venezuela.

