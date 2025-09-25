Factura globalmente, cobra localmente y conserva más de lo que ganas

El freelancing es libertad. Tú eliges tus clientes, tus proyectos, tu horario. Pero seamos realistas: cuando se trata de cobrar, esa libertad puede convertirse rápidamente en caos.

Esta es la verdad: la mayoría de freelancers hoy dependen de PayPal, Payoneer, Wise o las transferencias bancarias tradicionales para recibir su dinero. Transfieren el efectivo, claro, pero ninguno de ellos resuelve el problema más grande: la facturación y la rendición de cuentas.

¿Qué pasa cuando un cliente te pide una factura formal en USD o EUR? ¿Cómo demuestras tus ingresos cuando necesitas un préstamo o tratar con impuestos? ¿Cómo le demuestras a un cliente global que eres un socio profesional, no solo "un tipo en internet"? Ahí es exactamente donde entran Abillio + Airtm.

Conoce Abillio



Piensa en Abillio como tu compañero global de facturación. Está construido para freelancers,

contratistas y emprendedores digitales que necesitan más que "solo recibir pagos".

Con Abillio puedes:



Enviar facturas mundialmente en monedas fuertes: EUR, USD, GBP, CAD, AUD, HUF, BGN

y más. Mantenerte conforme con impuestos: IVA, reglas fiscales locales, regulaciones: Abillio

maneja las cosas complicadas para que no te metas en problemas.



Automatizar el trabajo aburrido: Reportes, contabilidad, impuestos → todo en un panel de

control, no más hojas de cálculo infinitas.

Trabajar con clientes más grandes: Muchas empresas no pagan sin una factura oficial. Con

Abillio, puedes decir "sí" y lucir legítimo. Bonus: si eres usuario de Airtm, desbloqueas un 40% de descuento en las tarifas de Abillio.

Por qué esto realmente importa



Durante años, los freelancers han usado PayPal, Payoneer y Wise como "tubos de dinero".

Pero esto es lo que no te dan:



● Sin rastro de facturas

● Sin cumplimiento incorporado

● Sin manera de mostrar comprobante de ingresos cuando importa

Abillio llena ese vacío. No se trata de ahorrar unos cuantos dólares en tarifas: se trata de

proteger tu trabajo, lucir profesional y escalar con confianza.

Porque seamos honestos: si quieres clientes más grandes, necesitas actuar como un negocio.

Airtm: De Factura a Efectivo en Minutos



Entonces, ¿Dónde encaja Airtm?

Abillio te da estructura y cumplimiento. Airtm te da velocidad y acceso para cobrar.

Así es como funciona:

Crea y envía tu factura con Abillio Recibe el pago Retira instantáneamente con Airtm a tu moneda local usando más de 500 métodos

de retiro en 190 países

Eso es facturación profesional + acceso instantáneo a tu dinero. No más esperar 5 días por una

transferencia bancaria. Con Airtm, retiras en minutos.

Por qué Airtm Supera a las Formas Antiguas

Si has estado dependiendo de PayPal, Payoneer o Wise, conoces el dolor:

● Transferencias que tardan una eternidad

● Pérdidas ocultas en tipos de cambio

● Cero rendición de cuentas cuando se trata de facturas

Con Airtm, cada pago que recibas a través de Abillio puede convertirse instantáneamente a tu

moneda local. Además, puedes mover tu dinero a bancos, billeteras electrónicas o incluso

retiros en efectivo: lo que funcione mejor para ti.

Los bancos dicen "no". Abillio + Airtm dicen "si". https://app.airtm.com/ivt/julio400wf0fw

Obtén más con la lealtad de Airtm



Y aquí está la cereza del pastel: Airtm te recompensa cada vez que retiras.

● Primer retiro → 100% de cashback en tarifas de Airtm

● 2do al 6to retiro → bonos de cashback crecientes

● Invita amigos → gana extra cada vez que usen Airtm

No solo estás cobrando: estás haciendo que cada retiro trabaje más duro para ti. Para Quién Es Esto.



Esta combinación está construida para cualquiera que quiera subir de nivel su carrera

freelance:

● Freelancers en Upwork, Fiverr, Deel o Toptal que necesitan enviar facturas

● Diseñadores, desarrolladores y marketers que quieren lucir profesionales con

clientes en el extranjero.

● Creadores de contenido cobrando en PayPal o Payoneer pero que necesitan

comprobante de ingresos para impuestos.

● Trabajadores remotos en LATAM, África o Asia que necesitan tanto cumplimiento

(Abillio) como velocidad (Airtm).

Si alguna vez te han preguntado "¿Puedes enviarme una factura formal?" — esta es tu

solución.



La Conclusión



El freelancing es global, pero crecer como freelancer requiere más que una cuenta de PayPal.

Necesitas rendición de cuentas, cumplimiento y acceso instantáneo a tu dinero.



Eso es lo que Abillio + Airtm entregan:

● Abillio → facturación y cumplimiento sin dolor

● Airtm → retiros rápidos y locales

● Juntos → más confianza, mayores oportunidades y control sobre tu trayectoria

freelance.



Crea tu cuenta de Abillio ahora con beneficios de Airtm

Factura globalmente. Mantente conforme. Cobra localmente. Y lo más importante: toma control

total de tu carrera freelance.

https://app.airtm.com/ivt/julio400wf0fw