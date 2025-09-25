Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Factura globalmente, cobra localmente y conserva más de lo que ganas

El freelancing es libertad. Tú eliges tus clientes, tus proyectos, tu horario.

Por Noticia al Dia

El freelancing es libertad. Tú eliges tus clientes, tus proyectos, tu horario. Pero seamos realistas: cuando se trata de cobrar, esa libertad puede convertirse rápidamente en caos.

Esta es la verdad: la mayoría de freelancers hoy dependen de PayPal, Payoneer, Wise o las transferencias bancarias tradicionales para recibir su dinero. Transfieren el efectivo, claro, pero ninguno de ellos resuelve el problema más grande: la facturación y la rendición de cuentas.

¿Qué pasa cuando un cliente te pide una factura formal en USD o EUR? ¿Cómo demuestras tus ingresos cuando necesitas un préstamo o tratar con impuestos? ¿Cómo le demuestras a un cliente global que eres un socio profesional, no solo "un tipo en internet"? Ahí es exactamente donde entran Abillio + Airtm.

Conoce Abillio


Piensa en Abillio como tu compañero global de facturación. Está construido para freelancers,
contratistas y emprendedores digitales que necesitan más que "solo recibir pagos".
Con Abillio puedes:


Enviar facturas mundialmente en monedas fuertes: EUR, USD, GBP, CAD, AUD, HUF, BGN
y más. Mantenerte conforme con impuestos: IVA, reglas fiscales locales, regulaciones: Abillio
maneja las cosas complicadas para que no te metas en problemas.


Automatizar el trabajo aburrido: Reportes, contabilidad, impuestos → todo en un panel de
control, no más hojas de cálculo infinitas.

Trabajar con clientes más grandes: Muchas empresas no pagan sin una factura oficial. Con
Abillio, puedes decir "sí" y lucir legítimo. Bonus: si eres usuario de Airtm, desbloqueas un 40% de descuento en las tarifas de Abillio.

Por qué esto realmente importa


Durante años, los freelancers han usado PayPal, Payoneer y Wise como "tubos de dinero".
Pero esto es lo que no te dan:


● Sin rastro de facturas
● Sin cumplimiento incorporado
● Sin manera de mostrar comprobante de ingresos cuando importa
Abillio llena ese vacío. No se trata de ahorrar unos cuantos dólares en tarifas: se trata de
proteger tu trabajo, lucir profesional y escalar con confianza.
Porque seamos honestos: si quieres clientes más grandes, necesitas actuar como un negocio.
Airtm: De Factura a Efectivo en Minutos


Entonces, ¿Dónde encaja Airtm?

Abillio te da estructura y cumplimiento. Airtm te da velocidad y acceso para cobrar.
Así es como funciona:

  1. Crea y envía tu factura con Abillio
  2. Recibe el pago
  3. Retira instantáneamente con Airtm a tu moneda local usando más de 500 métodos
    de retiro en 190 países
    Eso es facturación profesional + acceso instantáneo a tu dinero. No más esperar 5 días por una
    transferencia bancaria. Con Airtm, retiras en minutos.

  4. Por qué Airtm Supera a las Formas Antiguas
    Si has estado dependiendo de PayPal, Payoneer o Wise, conoces el dolor:
    ● Transferencias que tardan una eternidad
    ● Pérdidas ocultas en tipos de cambio
    ● Cero rendición de cuentas cuando se trata de facturas
    Con Airtm, cada pago que recibas a través de Abillio puede convertirse instantáneamente a tu
    moneda local. Además, puedes mover tu dinero a bancos, billeteras electrónicas o incluso
    retiros en efectivo: lo que funcione mejor para ti.
    Los bancos dicen "no". Abillio + Airtm dicen "si". https://app.airtm.com/ivt/julio400wf0fw

Obtén más con la lealtad de Airtm


Y aquí está la cereza del pastel: Airtm te recompensa cada vez que retiras.
● Primer retiro → 100% de cashback en tarifas de Airtm
● 2do al 6to retiro → bonos de cashback crecientes
● Invita amigos → gana extra cada vez que usen Airtm
No solo estás cobrando: estás haciendo que cada retiro trabaje más duro para ti. Para Quién Es Esto.


Esta combinación está construida para cualquiera que quiera subir de nivel su carrera
freelance:
● Freelancers en Upwork, Fiverr, Deel o Toptal que necesitan enviar facturas
● Diseñadores, desarrolladores y marketers que quieren lucir profesionales con
clientes en el extranjero.
● Creadores de contenido cobrando en PayPal o Payoneer pero que necesitan
comprobante de ingresos para impuestos.
● Trabajadores remotos en LATAM, África o Asia que necesitan tanto cumplimiento
(Abillio) como velocidad (Airtm).
Si alguna vez te han preguntado "¿Puedes enviarme una factura formal?" — esta es tu
solución.


La Conclusión


El freelancing es global, pero crecer como freelancer requiere más que una cuenta de PayPal.
Necesitas rendición de cuentas, cumplimiento y acceso instantáneo a tu dinero.


Eso es lo que Abillio + Airtm entregan:
● Abillio → facturación y cumplimiento sin dolor
● Airtm → retiros rápidos y locales
● Juntos → más confianza, mayores oportunidades y control sobre tu trayectoria
freelance.


Crea tu cuenta de Abillio ahora con beneficios de Airtm

Factura globalmente. Mantente conforme. Cobra localmente. Y lo más importante: toma control
total de tu carrera freelance.

https://app.airtm.com/ivt/julio400wf0fw

Al Dia

Atendidas 107 personas en Maracaibo con pánico y crisis hipertensivas en centros de salud tras sismos

El gobernador Luis Caldera llamó a la calma
Al Dia

Tres nuevas notificaciones a dueños de terrenos abandonados emitió la Alcaldía de Maracaibo

Así lo dio a conocer el presidente (e) del IMA, Janner Pérez
Al Dia

Y ahora un Halo Solar

Este fenómeno óptico, también conocido como "anillo de luz", ocurre cuando la luz solar se refracta a través de los cristales de hielo presentes en las nubes cirros,
Al Dia

Noche romántica de Alba Roversi con el amor de su vida en Margarita

La reconocida actriz venezolana Alba Roversi ha cautivado a sus seguidores al compartir un íntimo momento en la Isla de Margarita. A través de un video, la artista se despide del paraíso caribeño en una noche de romance y relajación, acompañada por el amor de su vida.La grabación muestra a Roversi en un jacuzzi, compartiendo bebidas y besos con su pareja.

