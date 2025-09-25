Factura globalmente, cobra localmente y conserva más de lo que ganas

El freelancing es libertad. Tú eliges tus clientes, tus proyectos, tu horario. Pero seamos realistas: cuando se trata de cobrar, esa libertad puede convertirse rápidamente en caos.
Esta es la verdad: la mayoría de freelancers hoy dependen de PayPal, Payoneer, Wise o las transferencias bancarias tradicionales para recibir su dinero. Transfieren el efectivo, claro, pero ninguno de ellos resuelve el problema más grande: la facturación y la rendición de cuentas.
¿Qué pasa cuando un cliente te pide una factura formal en USD o EUR? ¿Cómo demuestras tus ingresos cuando necesitas un préstamo o tratar con impuestos? ¿Cómo le demuestras a un cliente global que eres un socio profesional, no solo "un tipo en internet"? Ahí es exactamente donde entran Abillio + Airtm.
Conoce Abillio
Piensa en Abillio como tu compañero global de facturación. Está construido para freelancers,
contratistas y emprendedores digitales que necesitan más que "solo recibir pagos".
Con Abillio puedes:
Enviar facturas mundialmente en monedas fuertes: EUR, USD, GBP, CAD, AUD, HUF, BGN
y más. Mantenerte conforme con impuestos: IVA, reglas fiscales locales, regulaciones: Abillio
maneja las cosas complicadas para que no te metas en problemas.
Automatizar el trabajo aburrido: Reportes, contabilidad, impuestos → todo en un panel de
control, no más hojas de cálculo infinitas.
Trabajar con clientes más grandes: Muchas empresas no pagan sin una factura oficial. Con
Abillio, puedes decir "sí" y lucir legítimo. Bonus: si eres usuario de Airtm, desbloqueas un 40% de descuento en las tarifas de Abillio.
Por qué esto realmente importa
Durante años, los freelancers han usado PayPal, Payoneer y Wise como "tubos de dinero".
Pero esto es lo que no te dan:
● Sin rastro de facturas
● Sin cumplimiento incorporado
● Sin manera de mostrar comprobante de ingresos cuando importa
Abillio llena ese vacío. No se trata de ahorrar unos cuantos dólares en tarifas: se trata de
proteger tu trabajo, lucir profesional y escalar con confianza.
Porque seamos honestos: si quieres clientes más grandes, necesitas actuar como un negocio.
Airtm: De Factura a Efectivo en Minutos
Entonces, ¿Dónde encaja Airtm?
Abillio te da estructura y cumplimiento. Airtm te da velocidad y acceso para cobrar.
Así es como funciona:
- Crea y envía tu factura con Abillio
- Recibe el pago
- Retira instantáneamente con Airtm a tu moneda local usando más de 500 métodos
de retiro en 190 países
Eso es facturación profesional + acceso instantáneo a tu dinero. No más esperar 5 días por una
transferencia bancaria. Con Airtm, retiras en minutos.
Por qué Airtm Supera a las Formas Antiguas
Si has estado dependiendo de PayPal, Payoneer o Wise, conoces el dolor:
● Transferencias que tardan una eternidad
● Pérdidas ocultas en tipos de cambio
● Cero rendición de cuentas cuando se trata de facturas
Con Airtm, cada pago que recibas a través de Abillio puede convertirse instantáneamente a tu
moneda local. Además, puedes mover tu dinero a bancos, billeteras electrónicas o incluso
retiros en efectivo: lo que funcione mejor para ti.
Obtén más con la lealtad de Airtm
Y aquí está la cereza del pastel: Airtm te recompensa cada vez que retiras.
● Primer retiro → 100% de cashback en tarifas de Airtm
● 2do al 6to retiro → bonos de cashback crecientes
● Invita amigos → gana extra cada vez que usen Airtm
No solo estás cobrando: estás haciendo que cada retiro trabaje más duro para ti. Para Quién Es Esto.
Esta combinación está construida para cualquiera que quiera subir de nivel su carrera
freelance:
● Freelancers en Upwork, Fiverr, Deel o Toptal que necesitan enviar facturas
● Diseñadores, desarrolladores y marketers que quieren lucir profesionales con
clientes en el extranjero.
● Creadores de contenido cobrando en PayPal o Payoneer pero que necesitan
comprobante de ingresos para impuestos.
● Trabajadores remotos en LATAM, África o Asia que necesitan tanto cumplimiento
(Abillio) como velocidad (Airtm).
Si alguna vez te han preguntado "¿Puedes enviarme una factura formal?" — esta es tu
solución.
La Conclusión
El freelancing es global, pero crecer como freelancer requiere más que una cuenta de PayPal.
Necesitas rendición de cuentas, cumplimiento y acceso instantáneo a tu dinero.
Eso es lo que Abillio + Airtm entregan:
● Abillio → facturación y cumplimiento sin dolor
● Airtm → retiros rápidos y locales
● Juntos → más confianza, mayores oportunidades y control sobre tu trayectoria
freelance.
Crea tu cuenta de Abillio ahora con beneficios de Airtm
Factura globalmente. Mantente conforme. Cobra localmente. Y lo más importante: toma control
total de tu carrera freelance.