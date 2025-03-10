FAKE NEWS: Intt desmiente nuevo horario para la circulación de motos a nivel nacional

Este fin de semana varios medios de comunicación difundieron la información de un nuevo horario de circulación de motos a nivel nacional, mismo que constaría entre 4:30 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.

Ante esto, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intt), emitió un cartel desmintiendo la información como un Fake News o noticia falsa.

Sin mayores detalles, el organismo replica la información y se espera que se pronuncien en los próximos días, para tal vez dar a conocer nueva algunas novedades o para definir el horario.

