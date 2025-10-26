Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de "Lassie" y "Perdidos en el Espacio"

Murió rodeada de su familia en su hogar en Santa Mónica, California

Por Christian Coronel

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de
La actriz estadounidense June Lockhart, famosa por sus papeles en las series de televisión "Lassie" y "Perdidos en el Espacio", falleció en Los Ángeles a la edad de cien años, según informó su publicista este sábado.

Lockhart, quien continuó trabajando en la industria del entretenimiento hasta 2014, murió rodeada de su familia en su hogar en Santa Mónica, California.

Ganadora de un premio Tony por su actuación en "For Love or Money", Lockhart fue nominada en dos ocasiones al premio Emmy, destacándose por su papel como madre en "Lassie", una de las series más longevas de la televisión, con 17 temporadas.

Nacida el 25 de junio de 1925 en Nueva York, creció en una familia de artistas, con un padre actor y una madre cantante. Comenzó su carrera en el cine junto a sus padres en la adaptación de "Un cuento de Navidad" (1938) y en "El hijo de Lassie" (1945), un concepto que volvió a explorar en la serie de televisión.

Además de su carrera actoral, Lockhart formó parte, de manera no oficial, del cuerpo de prensa de la Casa Blanca desde la década de 1960, acompañando a varios presidentes en sus giras hasta la administración de George W. Bush.

Noticia al Día

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

