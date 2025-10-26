Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de "Lassie" y "Perdidos en el Espacio"

La actriz estadounidense June Lockhart, famosa por sus papeles en las series de televisión "Lassie" y "Perdidos en el Espacio", falleció en Los Ángeles a la edad de cien años, según informó su publicista este sábado.

Lockhart, quien continuó trabajando en la industria del entretenimiento hasta 2014, murió rodeada de su familia en su hogar en Santa Mónica, California.

Ganadora de un premio Tony por su actuación en "For Love or Money", Lockhart fue nominada en dos ocasiones al premio Emmy, destacándose por su papel como madre en "Lassie", una de las series más longevas de la televisión, con 17 temporadas.

Nacida el 25 de junio de 1925 en Nueva York, creció en una familia de artistas, con un padre actor y una madre cantante. Comenzó su carrera en el cine junto a sus padres en la adaptación de "Un cuento de Navidad" (1938) y en "El hijo de Lassie" (1945), un concepto que volvió a explorar en la serie de televisión.

Además de su carrera actoral, Lockhart formó parte, de manera no oficial, del cuerpo de prensa de la Casa Blanca desde la década de 1960, acompañando a varios presidentes en sus giras hasta la administración de George W. Bush.

