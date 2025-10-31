Viernes 31 de octubre de 2025
Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

Residía en Caracas junto a su esposo y sus dos hijas. En los últimos meses enfrentó con valentía un cáncer abdominal que deterioró su salud

Por Haroldo Manzanilla

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela
La noche de este jueves falleció en Caracas la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su participación en Radio Rochela, donde dio vida al personaje de Emmanuelle en el popular sketch Los Franceses.

Dueña de una presencia elegante y una sonrisa encantadora, Fuenmayor brilló durante varios años en la televisión venezolana, ganándose el cariño del público por su talento y carisma. Además de su trabajo en la pantalla chica, actuó en las obras de teatro Otra llamada más y Si me lo pides… te lo doy, demostrando su versatilidad sobre los escenarios.

Hilda Fuenmayor tenía 54 años y residía en Caracas junto a su esposo y sus dos hijas. En los últimos meses enfrentó con valentía un cáncer abdominal que deterioró su salud.

Desde este espacio lamentamos profundamente su partida y enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas del medio artístico.

