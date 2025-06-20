Falleció el empresario Alfredo Chacare: creador de Bingo Maracaibo y Bingo Reina

Se conoció la triste noticia sobre el fallecimiento del empresario Alfredo Chacare, a los 72 años, ocurrido el pasado martes 17 de junio.

Chacare conocido por sus aportes al estado Zulia, fue creador de empresas del mundo del entretenimiento como Bingo reina, Bingo Maracaibo y varias discotecas en la ciudad de Maracaibo.

Familiares, empresarios y conocidos que hacen vida en el Zulia, lamentan la sensible pérdida de quien ofreció sus aportes y conocimientos para el desarrollo de la región.

Noticia al Día