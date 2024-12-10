Falleció el historiador zuliano Vinicio Nava Urribarrí

La mañana de este martes, 10 de diciembre se conoció la noticia sobre el fallecimiento del doctor Vinicio Nava Urribarí, reconocido historiador, docente y periodista zuliano, quien además fue presidente de la Academia de Historia del Zulia.

Falleció el historiador zuliano Vinicio Nava. Foto: Archivo NAD

Nació el 25 de julio de 1929, en la parroquia Santa Lucía de la ciudad de Maracaibo. Hijo de Manuel Nava Molero y Josefa Urribarrí Carrasquero, nativos del municipio Santa Rita, Zulia, se casó con Mérida Evalu Piñerua, le nacieron dos hijas, Zulima Auxiliadora y Zulay Chiquinquirá Nava Piñerua.

Vinicio Nava Urribarí contaba con un extenso su currículo, donde destacaba su labor como educador, periodista e historiador.

Graduado en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad del Zulia obteniendo los títulos de Licenciado en Educación y Doctor en Derecho, se hizo acreedor además el certificado de Locutor.

Reconocimientos

Fueron numerosas las condecoraciones recibidas por el ilustre zuliano, entre ellas las placas otorgadas por el Concejo Municipal del Distrito Bolívar del Estado Zulia en 1980, por haber exaltado el gentilicio Santarritense en todas sus actuaciones públicas.

El diploma otorgado en 1984 por la Municipalidad en el Distrito Maracaibo al declararlo Hijo ilustre de la ciudad.

La condecoración 27 de junio en su primera clase, otorgada por la Presidencia de la República pues en 1984 ya había cumplido más de 30 años de meritorios y muy activos servicios en la docencia.

El Dr. Vinicio Nava Urribarri fue incorporado a la Academia de la Historia del Estado Zulia como miembro de número para ocupar el sillón Nº 15.

Orden San Sebastián

En 2022, la Municipalidad le otorgó la Orden San Sebastián al Dr. Vinicio Nava Urribarí.

Tras su muerte, destaca su gran legado para el Zulia y Venezuela. Hombre de sapiencia, de saber, y que dejó parte de los registros más importantes de la historia del región zuliana y del país.

Lee también: Vinicio Nava Urribarri: " Miles de cartas de niños que llegaron a Miraflores, fue determinante para que el Puente se llame Rafael Urdaneta"

Noticia al Día/Con información de Academia de Historia del estado Zulia