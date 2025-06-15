Falleció el reconocido escultor marense Leonel Muñoz Bracho

Este domingo 15 de junio, se conoció la noticia del sensible fallecimiento del maestro escultor Leonel Muñoz Bracho a sus 59 años.

El gremio cultural del estado Zulia extiende palabras de condolencias a familiares, colegas y amigos.

Desde el año pasado, Muñoz presentaba quebrantos de salud, por lo que había sido recluido en el Hospital Universitario para recibir transfusiones de sangre.

De acuerdo, a sus familiares falleció en su casa de Maracaibo y será sepultado en el Moján, municipio Mara.

¿Quién es Leonel Bracho?

Nacido en San Rafael del Mojan, estado Zulia, un 26 de noviembre de 1965 fue un escultor y artista plástico venezolano de origen añú.

El destacado artista marense era segundo de 14 hermanos, sus Padres Candido Muñoz y Trina Bracho sus hermanos: Silvino, Wilmer, Argenis, Olida, Norelis, Leonardo, Leónidas, Candido, Omaira, Juan, Angel, Joel y Yudys.

Sus inclinaciones al arte de esculpir y crear fueron parte de su infancia, al demostrar desde muy temprana edad su habilidad como artista en el arte de retratar y hacer piezas con materiales como la arcilla.

Su primera obra de arte monumental luego del accidente fue denominada EPIUJASHI KA´IT KA´I u Oscurecimiento Total del Sol, el cual le fue solicitado por la Secretaría de Cultura del Estado Zulia como forma de marcar un hito en la historia regional zuliana como testigo de uno de los eventos naturales más notorios de la fecha como lo fue el eclipse solar del 26 de febrero de 1998.

Esta obra tuvo como zona privilegiada para su observación la parte norte de Maracaibo y toda la sabana de la baja Guajira como Sinamaica que se ubicó en la franja de totalidad del eclipse. Asimismo diferentes obras emblemáticas ubicadas en varias partes de Venezuela.

En 1991 se desempeñó como empleado público de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia, como jefe de la unidad de restauración y conservación de la Dirección de Patrimonio del Estado Zulia.

Asimismo, en 1994 junto a otros artistas indígenas de la región zuliana y artistas indígenas del departamento de la Guajira colombiana, Leonel Muñoz creó la fundación para el desarrollo de las Artes Indígenas (Fundain) con sede provisional en el Bulevar de Santa Lucía en la Ciudad de Maracaibo, institución que conformó como primer presidente y miembro fundador.

Para 1995 se realizó la primera exposición colectiva organizada por Fundain denominada «Exposición Voz Indígena del Caribe». Al mismo tiempo cursó estudios en arte en la Universidad Católica Cecilio Acosta.

Igualmente se desempeñó como profesor de la cátedra de escultura en la Escuela Superior de Arte Neptalí Rincón.

Se auto nominaba escribidor, tenía 7 libros inéditos y estaba gestionando la edición de uno de sus libros titulado Zulia, que es una ardua investigación histórica de nuestras raíces ancestrales, y la historia real del aborigen del Zulia.

Noticia al Día/Wikipedia