Falleció Floria Márquez durante presentación en El Hatillo: Era conocida como la “Show Woman de Venezuela”

Con profunda consternación se informa el fallecimiento de la reconocida cantante y actriz venezolana Floria Márquez, quien partió de este mundo de manera súbita mientras ofrecía un espectáculo exclusivo en la Casa Anauco de El Hatillo, Caracas.

Según el mensaje difundido por su esposo, el pianista y productor, Pedrito López, la artista habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV fulminante) durante la segunda canción de su actuación este sábado a las 6 pm.

“Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante. Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba.”

El evento había sido de carácter íntimo, limitado a solo 40 personas, y formaba parte de una velada de boleros y romance en el municipio de El Hatillo.

Floria Márquez, nacida en Caracas el 11 de febrero de 1950, se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del bolero y la canción romántica en Venezuela. Proveniente de una familia musical —su madre, Bertha van Stenis, era pianista clásica, y su hermano es el cantante Rudy Márquez—, la artista irrumpió de adulta en el mundo del espectáculo tras enviudar y empezó a forjar una carrera marcada por su estilo personal, su presencia en los mejores escenarios nacionales e internacionales, y su apelativo como “Show-Woman de Venezuela”.

Durante su trayectoria, interpretó boleros clásicos, actuó junto a orquestas sinfónicas –una distinción poco común para artistas populares– y se presentó en países como Colombia, Argentina, México, Estados Unidos y más, dejando huella en su público y en la historia musical venezolana.

Se espera que en los próximos días se anuncien los detalles sobre las exequias y las honras fúnebres, a fin de que sus amigos, familiares y admiradores puedan rendir homenaje a su legado.

Noticia al Día /globovisión