Falleció la señora Lesbia Sánchez, madre Henry Ramírez, reconocido político zuliano

Este viernes, 5 de septiembre se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de la señora Lesbia Sánchez de Ramírez, madre del reconocido político zuliano Henry Ramírez, miembro de la Dirección Ejecutiva Regional del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en la entidad.

En nombre de Julio Reyes, director de Noticia al Día y todo el personal que labora en este medio de comunicación, enviamos nuestras palabras de condolencias y nos unimos al duelo que embarga a la familia en este duro momento.

Henry, las madres nunca mueren, Dios te de consuelo…

Paz a su alma.

Noticia al Día