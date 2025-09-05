Viernes 05 de septiembre de 2025
Al Dia

Falleció la señora Lesbia Sánchez, madre Henry Ramírez, reconocido político zuliano

Noticia al Día se une al duelo que embarga a la familia Ramírez-Sánchez en este duro momento.

Por Candy Valbuena

Falleció la señora Lesbia Sánchez, madre Henry Ramírez, reconocido político zuliano
Falleció la señora Lesbia Sánchez, madre Henry Ramírez, reconocido político zuliano. Foto: RRSS
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este viernes, 5 de septiembre se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de la señora Lesbia Sánchez de Ramírez, madre del reconocido político zuliano Henry Ramírez, miembro de la Dirección Ejecutiva Regional del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en la entidad.

En nombre de Julio Reyes, director de Noticia al Día y todo el personal que labora en este medio de comunicación, enviamos nuestras palabras de condolencias y nos unimos al duelo que embarga a la familia en este duro momento.

Henry, las madres nunca mueren, Dios te de consuelo…

Paz a su alma.

Lee también: Falleció la periodista zuliana Lily Bermúdez 

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Titulares de la prensa nacional para este viernes 5 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 5 de septiembre

Aficionados a la espera del juego Venezuela vs. Argentina

Aficionados a la espera del juego Venezuela vs. Argentina

"Mi esposa murió por una mala praxis médica y el doctor me dijo que me la llevara": Caso del Hospital Central

Una multitud se concentra en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi

Una multitud se concentra en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi

La Vinotinto contra Messi y la historia en el Monumental. Hoy la Vinotinto se enfrenta a la campeona del mundo en Buenos Aires (Luz Neira Parra)

La Vinotinto contra Messi y la historia en el Monumental. Hoy la Vinotinto se enfrenta a la campeona del mundo en Buenos Aires (Luz Neira Parra)

Mundial de Desayunos: La arepa venezolana y la salteña boliviana se juegan el pase a la final

Mundial de Desayunos: La arepa venezolana y la salteña boliviana se juegan el pase a la final

Encuentran al quinto pescador ahogado tras tormenta en el Lago de Maracaibo

Encuentran al quinto pescador ahogado tras tormenta en el Lago de Maracaibo

Dwayne ‘La Roca’ Johnson se aleja de la acción y se adentra en el drama

Dwayne ‘La Roca’ Johnson se aleja de la acción y se adentra en el drama

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Murió el fisicoculturista Erik Markov: Ganador del “Mr. Olympia” de España en mayo

Murió el fisicoculturista Erik Markov: Ganador del “Mr. Olympia” de España en mayo

"Hoy es 5 de septiembre" y la hija de Vico C vuelve a ser tendencia: Ya cumple 35 años

Titulares de la prensa nacional para este viernes 5 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 5 de septiembre

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Falleció la señora Lesbia Sánchez, madre Henry Ramírez, reconocido político zuliano

Noticia al Día se une al duelo que embarga a la familia Ramírez-Sánchez en este duro momento.
Al Dia

"Hoy es 5 de septiembre" y la hija de Vico C vuelve a ser tendencia: Ya cumple 35 años

El rapero de origen boricua, considerado uno de los padres del reguetón, escribió su canción más famosa inspirado en su hija mientras estuvo en prisión.
Al Dia

Murió el fisicoculturista Erik Markov: Ganador del “Mr. Olympia” de España en mayo

Tenía apenas 27 años y por el momento se desconocen las causas de su muerte

Nacionales

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

El equipo de expertos asegura que la economía de la nación "está dando señales de crecimiento, principalmente gracias al impulso del sector petrolero"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025