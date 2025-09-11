Falleció Martí Jesús Hurtado Pimentel, periodista de sucesos y creador del programa de entrevistas "A plomo limpio"

El periodismo está de luto tras la muerte de Martí Jesús Hurtado Pimentel, uno de los comunicadores más influyentes de la región falconiana y zuliana. Hurtado falleció este jueves 11 de septiembre a los 71 años, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Rafael Calles Sierra.

Martí Hurtado, egresado de la Universidad del Zulia, fue un profesional de amplia trayectoria, conocido por su labor en medios nacionales como el diario Panorama y el canal de TV Venevisión.

En el estado Falcón, fue una figura clave en el desarrollo del periodismo audiovisual, siendo uno de los impulsores del área audiovisual en la antigua Oficina Regional de Información de la Gobernación.

Uno de sus mayores logros fue la creación del programa de entrevistas "A Plomo Limpio", que se transmitía de forma simultánea por radio (Radio Paraguaná 880 AM) y televisión (Falconía Televisión, canal 6), una iniciativa pionera en la región.

En los últimos años, Hurtado colaboró en el programa de opinión "Entre Periodistas" de La FM Mundial 93.7 hasta principios de julio, cuando problemas de salud lo obligaron a retirarse.

Además de su carrera periodística, Martí Hurtado fue un activista comunitario y un notable luchador gremial. Fue miembro fundador del Ateneo de Punto Fijo, se destacó como actor de teatro y decimista, y participó activamente en causas sociales, como la Junta Profesora de los barrios de Punto Fijo.

Noticia al Día/Acontecer noticioso