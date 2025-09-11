Jueves 11 de septiembre de 2025
Al Dia

Falleció Martí Jesús Hurtado Pimentel, periodista de sucesos y creador del programa de entrevistas "A plomo limpio"

Martí Hurtado, egresado de la Universidad del Zulia, fue un profesional de amplia trayectoria.

Por Ernestina García

Falleció Martí Jesús Hurtado Pimentel, periodista de sucesos y creador del programa de entrevistas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El periodismo está de luto tras la muerte de Martí Jesús Hurtado Pimentel, uno de los comunicadores más influyentes de la región falconiana y zuliana. Hurtado falleció este jueves 11 de septiembre a los 71 años, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Rafael Calles Sierra.

Martí Hurtado, egresado de la Universidad del Zulia, fue un profesional de amplia trayectoria, conocido por su labor en medios nacionales como el diario Panorama y el canal de TV Venevisión.

En el estado Falcón, fue una figura clave en el desarrollo del periodismo audiovisual, siendo uno de los impulsores del área audiovisual en la antigua Oficina Regional de Información de la Gobernación.

Uno de sus mayores logros fue la creación del programa de entrevistas "A Plomo Limpio", que se transmitía de forma simultánea por radio (Radio Paraguaná 880 AM) y televisión (Falconía Televisión, canal 6), una iniciativa pionera en la región.

En los últimos años, Hurtado colaboró en el programa de opinión "Entre Periodistas" de La FM Mundial 93.7 hasta principios de julio, cuando problemas de salud lo obligaron a retirarse.

Además de su carrera periodística, Martí Hurtado fue un activista comunitario y un notable luchador gremial. Fue miembro fundador del Ateneo de Punto Fijo, se destacó como actor de teatro y decimista, y participó activamente en causas sociales, como la Junta Profesora de los barrios de Punto Fijo.

Noticia al Día/Acontecer noticioso

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

  • Ricardo Aguirre (25%, 504 Votos)
  • Neguito Borjas (22%, 442 Votos)
  • Astolfo Romero (16%, 323 Votos)
  • Renato Aguirre (15%, 292 Votos)
  • Rafael Rincón González (5%, 109 Votos)
  • Ricardo Portillo (5%, 94 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (4%, 78 Votos)
  • Danelo Badell (3%, 51 Votos)
  • Jorge Luis Chacin (2%, 44 Votos)
  • Simón García (2%, 39 Votos)
  • Heriberto Molina (2%, 35 Votos)

Votantes totales: 2.011

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Polonia

Polonia "no se asustará ante los drones rusos": Aseguró el presidente Karol Nawrocki

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo"

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Explosión se originó en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde: Autoridades investigan

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Murió

Murió "Dartañán", emblemático operador de la radio zuliana

Dos ondas tropicales bordean al país este jueves 11-Sept

Dos ondas tropicales bordean al país este jueves 11-Sept

Noticias Relacionadas

Al Dia

Falleció Martí Jesús Hurtado Pimentel, periodista de sucesos y creador del programa de entrevistas "A plomo limpio"

Martí Hurtado, egresado de la Universidad del Zulia, fue un profesional de amplia trayectoria.
Al Dia

Más de 40 heridos han sido remitidos a los hospitales General del Sur y Noriega Trigo

Funcionarios bomberiles también han resultado afectados

Principal

Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Queda suspendido el servicio de gas doméstico para evitar más explosiones
Al Dia

Algunas casas del barrio Lucha y Batalla "ardieron en llamas, no sé dónde está mi mamá": Testimonios de familiares afectados por la explosión

Familiares de los trabajadores y vecinos del sector, se encuentran desesperados por obtener repuestas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025