El miércoles, 29 de octubre falleció Miguel Ángel Petit, reconocido periodista zuliano a los 93 años de edad, quien padecía de varios diagnósticos clínicos que mantenían comprometidos su corazón y pulmones.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Zulia difundió una nota de condolencias donde se detalla que su cuerpo será velado hoy jueves en la Funeraria San Alfonso, en el sector Santa María de Maracaibo y el acto de cremación se realizará mañana viernes, 31 de octubre a las 10: a. m.

El director de Noticia al Día, Julio Reyes y todo el personal que labora en este medio de comunicación, se solidariza con la familia de Miguel Ángel Petit, por su irreparable pérdida.

Su trayectoria

Miguel Ángel Petit Valles nació en Santa Ana de Coro, Estado Falcón, el 8 de mayo de 1932. Junto a sus padres se mudó a Maracaibo en el año 1940, donde se formó como profesional y labró una larga trayectoria en el campo de la Comunicación Social, la cual ejerció durante medio siglo en la región zuliana.

Sus inicios fueron en los años sesenta en el Diario Crítica, hasta su clausura en 1996 y luego, en el periódico de la Costa Oriental, El Regional y La Tarde, de Maracaibo. Se destacó por más de 15 años como Director de Prensa Turística Regional, Bloque Occidental.

Por su excelente labor periodística recibió varios reconocimientos, entre las que se cuentan Condecoraciones otorgadas por el mismo Presidente de la República, Orden Merito al Trabajo año 1980 y Orden Francisco de Miranda en 1987, ambas en su Primera Clase.

