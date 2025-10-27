Falleció Rafael Cepeda, legendario lanzador aguilucho clave en el título de 1984

El béisbol zuliano está de luto tras el fallecimiento del legendario lanzador Rafael Cepeda, quien dejó este mundo el pasado domingo en Santa Rita, municipio Bolívar del estado Zulia.

Nacido en Cabimas el 8 de febrero de 1957, Cepeda dejó una marca indeleble tanto en el béisbol amateur como en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), donde defendió los colores de Águilas del Zulia y Leones del Caracas.

Cepeda hizo su debut en la liga a finales de los años 70 con Águilas del Zulia; sin embargo, tuvo un breve paso por Leones del Caracas en la temporada 1981-82. Su regreso al equipo zuliano fue fundamental para lograr el primer campeonato de la franquicia en la campaña 1983-84.

Durante esa memorable temporada, Cepeda brilló al ganar cuatro partidos en la ronda eliminatoria, registrando una efectividad de 4.11 en 16 juegos.

A lo largo de 10 temporadas en la LVBP, Cepeda jugó ocho con las Águilas y dos con los Leones. Su trayectoria dejó un balance de 17 victorias y 20 derrotas, con una respetable efectividad de 3.89 en 44 aperturas. En su paso por los melenudos en la 1981-82, tuvo una destacada actuación en 10 partidos, lanzando 18 innings con una efectividad de 2.89.

El béisbol zuliano despide a uno de sus grandes guerreros, un lanzador que siempre será recordado por su contribución a la gloria del primer campeonato de las Águilas del Zulia.

