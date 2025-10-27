Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Falleció Rafael Cepeda, legendario lanzador aguilucho clave en el título de 1984

Cepeda hizo su debut en la liga a finales de los años 70 con Águilas del Zulia; sin embargo, tuvo un breve paso por Leones del Caracas en la temporada 1981-82. Su regreso al equipo zuliano fue fundamental para lograr el primer campeonato de la franquicia en la campaña 1983-84. Durante esa memorable temporada, Cepeda brilló al ganar cuatro partidos en la ronda eliminatoria, registrando una efectividad de 4.11 en 16 juegos

Por Christian Coronel

Falleció Rafael Cepeda, legendario lanzador aguilucho clave en el título de 1984
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El béisbol zuliano está de luto tras el fallecimiento del legendario lanzador Rafael Cepeda, quien dejó este mundo el pasado domingo en Santa Rita, municipio Bolívar del estado Zulia.

Nacido en Cabimas el 8 de febrero de 1957, Cepeda dejó una marca indeleble tanto en el béisbol amateur como en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), donde defendió los colores de Águilas del Zulia y Leones del Caracas.

Cepeda hizo su debut en la liga a finales de los años 70 con Águilas del Zulia; sin embargo, tuvo un breve paso por Leones del Caracas en la temporada 1981-82. Su regreso al equipo zuliano fue fundamental para lograr el primer campeonato de la franquicia en la campaña 1983-84.

Durante esa memorable temporada, Cepeda brilló al ganar cuatro partidos en la ronda eliminatoria, registrando una efectividad de 4.11 en 16 juegos.

A lo largo de 10 temporadas en la LVBP, Cepeda jugó ocho con las Águilas y dos con los Leones. Su trayectoria dejó un balance de 17 victorias y 20 derrotas, con una respetable efectividad de 3.89 en 44 aperturas. En su paso por los melenudos en la 1981-82, tuvo una destacada actuación en 10 partidos, lanzando 18 innings con una efectividad de 2.89.

El béisbol zuliano despide a uno de sus grandes guerreros, un lanzador que siempre será recordado por su contribución a la gloria del primer campeonato de las Águilas del Zulia.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sectores de Cabimas permanecen anegados tras torrencial aguacero

Sectores de Cabimas permanecen anegados tras torrencial aguacero

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Onda tropical N° 51 entraría al país en las próximas horas de este lunes 27-Oct

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Rincón y otros delincuentes utilizaban Whatsapp para contactar a sus víctimas y luego amenazarlas si no les cancelaban altas sumas de dinero en divisas a cambio de no atentar contra sus vidas. Cicpc reiteró su compromiso con la seguridad del sector productivo de la localidad
Al Dia

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Rincón y otros delincuentes utilizaban Whatsapp para contactar a sus víctimas y luego amenazarlas si no les cancelaban altas sumas de dinero en divisas a cambio de no atentar contra sus vidas. Cicpc reiteró su compromiso con la seguridad del sector productivo de la localidad
Al Dia

Shakira: Una "loba" suelta en Cali rugió y un estadio se "vino a bajo"

El estadio se vino abajo cuando Shakira entró al Pascual Guerrero al rfítmo del Grupo Niche,en un ambiente lleno de euforia y nostalgia
Al Dia

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Con presencia en todas las regiones de Venezuela y miles de usuarios activos, Rapikom se consolida como una solución financiera innovadora y accesible, adaptada a las necesidades del mercado local.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025