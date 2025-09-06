Sábado 06 de septiembre de 2025
Al Dia

Falleció Sulmira Antonia García, hermana de nuestra jefa de información Ernestina García

El director de Noticia al Día, Julio Reyes, junto al equipo de redacción y el personal administrativo, expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de la señora Sulmira Antonia García.

Por José Gregorio Flores

Falleció Sulmira Antonia García, hermana de nuestra jefa de información Ernestina García
La familia de Noticia al Día se une al duelo de nuestra hermana y compañera de labores Ernestina García. Foto: RRSS.
El director de Noticia al Día, Julio Reyes, junto al equipo de redacción y el personal administrativo, expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de la señora:

Sulmira Antonia García

Hermana de nuestra querida jefa de información, Ernestina García, a quien acompañamos en este momento de profundo dolor. Nos unimos a su duelo con respeto, afecto y solidaridad, elevando nuestras oraciones para que Sulmira Antonia descanse en paz y su familia encuentre consuelo en los recuerdos y el amor compartido.

Sabemos que ninguna palabra puede aliviar una pérdida así, pero queremos que Ernestina sienta el abrazo fraterno de esta familia que hoy también llora con ella.

Paz a su alma.

Noticia al Día

