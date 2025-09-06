Falleció Sulmira Antonia García, hermana de nuestra jefa de información Ernestina García

El director de Noticia al Día, Julio Reyes, junto al equipo de redacción y el personal administrativo, expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de la señora:

Sulmira Antonia García

Hermana de nuestra querida jefa de información, Ernestina García, a quien acompañamos en este momento de profundo dolor. Nos unimos a su duelo con respeto, afecto y solidaridad, elevando nuestras oraciones para que Sulmira Antonia descanse en paz y su familia encuentre consuelo en los recuerdos y el amor compartido.

Sabemos que ninguna palabra puede aliviar una pérdida así, pero queremos que Ernestina sienta el abrazo fraterno de esta familia que hoy también llora con ella.

Paz a su alma.

Noticia al Día