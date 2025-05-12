Falleció una joven y otro resultó herido tras accidente vial en Lagunillas

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes 12 de mayo en la carretera nacional San Pedro – Lagunillas, sector Curva del Indio (zona de la HH6 de Pdvsa, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia), dejó como saldo la muerte de una joven de 18 años y herido al conductor de un camión involucrado.

El suceso, quetuvo lugar alrededor de las 7:30 de la mañana, se produjo cuando un camión, por razones aún bajo investigación, sufrió un vuelco. La magnitud del impacto hizo que el vehículo saltara la isla divisoria de la carretera y terminara fuera de la vía, internándose en la densa maleza.

La joven fallecida fue identificada como Yuriangelis González Perdomo, residente de Ciudad Ojeda.

Mientras que conductor del camión, Anderson José González Nelo, resultó herido en el impacto, aunque trataron de socorrelos, la posición del vehículo y la presión ejercida sobre el hombre dificultaron las labores de rescate.

Debido a la gravedad de las lesione , González fue trasladado en primera instancia al Hospital Dr. Dario Suárez Ocando de Bachaquero. Sin embargo, ante el delicado estado de salud, fue remitido al Hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se hicieron presentes en el sitio para asegurar el área y comenzar las investigaciones pertinentes.

Noticia al Día/Jjhorman Cruz