Fallo sin precedentes se conocerá este lunes 28-Jul en Colombia en juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

Este lunes 28 de julio se conocerá si el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) es hallado culpable o es absuelto dentro del juicio que se le adelanta por supuesto fraude procesal, soborno simple y soborno en actuación penal.

El dictamen lo da la juez Sandra Liliana Heredia, quien ha estado a cargo desde abril de 2024 de este mediático y largo proceso judicial, el primero contra un exmandatario colombiano en llegar hasta esta instancia.

"La amenaza que me lanza el presidente Petro la recibo como la de un cobarde": expresidente Álvaro Uribe.

Sin duda lo que suceda este lunes en el Juzgado 44 Penal de Bogotá será un hecho inédito y de enorme impacto político y social para Colombia.

En las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe ha respondido a varios mensajes del presidente Gustavo Petro sobre la “independencia judicial” y sobre el proceso.

"Sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos, contarán con la protección del gobierno democrático", dijo el presidente Petro.

A esto, Uribe respondió: “Deje de mentir que usted amenazó al juez que absolvió a mi hermano. Deje de posar como el “arcángel” de los jueces que usted siempre los ha presionado”.

En respuesta a una publicación del medio de comunicación Semana sobre el perfil de la jueza encargada del fallo, Petro aseguró que la justicia “esta presionada”.

“En Colombia hay una justicia presionada, incluso desde dentro mismo del poder judicial, por corrientes ideológicas que no jurídicas, que buscan es un derecho para el privilegiado y no para el pueblo", dijo.

El pasado 22 de julio, Uribe respondió al presidente Gustavo Petro en un post en el que el mandatario aseveró que el político del Centro Democrático quiere sus "pronunciamientos sobre sus actuaciones", así como sus "anteriores debates como congresista".

Asumiendo esa afirmación, Petro dijo que "no lo puede hacer ahora. Cuando decisiones judiciales, que debo respetar y no influir para nada, se van a tomar", pero advirtió que "otro día más adelante, quizás haga un libro" sobre sus debates, y que por ahora guarda su silencio: "no se debe presionar a los jueces".

El expresidente Uribe llamó "sicario moral" a Petro y lo criticó "por los señalamientos que hizo contra Miguel Uribe", senador que se encuentra hospitalizado por un atentado.

Uribe Vélez enfrenta un juicio por la presunta comisión de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, cargos de los que fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación el 24 de mayo de 2024.

El caso, cuya indagatoria fue abierta por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2018, está en manos de la justicia ordinaria tras la renuncia del entonces senador a su curul en agosto de 2020.

Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre 2002-2006 y 2006-2010.

El líder del partido Centro Democrático también fue jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín, secretario general del Ministerio de Trabajo, director de la Aeronáutica Civil, alcalde de Medellín (1982-1986) y concejal de su ciudad en 1984.

También ha sido senador de la República en varias oportunidades y para el periodo 1995–1997 fue elegido gobernador de Antioquia.

Noticia al Día