Falta un día para la Bajada de La Chinita

Apenas falta un día para que la virgen de Chiquiquirá baje desde su altar a bendecir a su pueblo zuliano, ese que la espera con ansias y tiene preparadas todas sus promesas y peticiones.

Ya todo está encaminado para que este sábado, 25 de octubre la feligresía zuliana presencie la Bajada de La Chinita, que promete ser un acto cargado de amor y fe, como ya es costumbre.

El tobogán para el descenso de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ya está ensamblado en la Basílica y los servidores de María prestos para llevarla al encuentro con su grey.

La Bajada de La Chinita, marca el inicio de las fiestas patronales en honor a la virgen.

Lee también: Faltan 2 días para la bajada de La Chinita

Noticia al Día