Falta un día para la canonización

Mañana, domingo 19 de octubre, serán canonizados el beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez, junto a otros cinco beatos, en la Santa Misa que presidirá el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Ante este importante evento eclesiástico el Arzobispo y Obispo Auxiliar de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo y monseñor Carlos Márquez declararon a los medios de la Santa Sede: “Creemos que es un gran regalo de Dios que la canonización de los dos primeros santos acontezca en medio de este Año Jubilar".

Este acontecimiento esperado por la Iglesia venezolana y el pueblo que, durante años, ha cultivado una profunda devoción hacia estas dos figuras ejemplares de santidad, se cristaliza este domingo.

