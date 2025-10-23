Faltan 2 días para la bajada de La Chinita

Ya falta menos para el encuentro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá con su grey zuliana. El momento de su Bajada se acerca y crece la fe de un pueblo que le adora.

Hoy, cuando faltan apenas dos (02) días para la Bajada de la Chinita, la expectativa se vuelve enorme, todos lo preparativos están adelantados para este sábado, 25 de octubre.

En la Parroquia San Juan de Dios, y la Basílica – Santuario, ya empezaron a ensamblar el tobogán que llevará a La Chinita desde su Camarín hasta su amada grey para dar inicio a las Fiestas Patronales 2025.

Este año, la iglesia católica venezolana agradece la canonización de sus dos primeros santos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles y en la Basílica de La Chinita se celebra por todo lo alto.

