Domingo 19 de octubre de 2025
Faltan 6 días para la Bajada de La Chinita

El acto eclesiástico se llevará a cabo el próximo sábado, 25 de octubre

Por Candy Valbuena

Diseño: Oriana Reyes
Este domingo, 19 de octubre se celebra el júbilo nacional por la elevación a santos del doctor José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, por lo que la Iglesia católica está de fiesta.

Hoy, continúa el conteo regresivo, cuando faltan seis (6) días, para que el pueblo zuliano reciba a su santa patrona, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Todo está previsto para que se lleve a cabo la Bajada de La Chinita al reencuentro con su pueblo el próximo sábado, 25 de octubre, cuando la feligresía zuliana se reúne para agradecer por todos los milagos concedidos y para elevar sus más sentidas plegarias.

