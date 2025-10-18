Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

Faltan 7 días para la Bajada de La Chinita

Este fin de semana también se celebra la canonización de los dos primeros santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Por Candy Valbuena

Faltan 7 días para la Bajada de La Chinita
Diseño: Oriana Reyes
La feligresía zuliana espera con ansias la Bajada de de Nuestra Señora Virgen del Rosario de Chiquinquirá, a celebrarse el próximo sábado 25 de octubre. Hoy, sigue el conteo regresivo, cuando faltan siete (7) días, para que el pueblo zuliano reciba a su santa patrona quien baja de su altar en Basílica de La Chinita a reencontrarse con su pueblo.

Este fin de semana también se celebra un hecho histórico para el pueblo venezolano cuando se cristalizará la canonización de los dos primeros santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

En las redes sociales de la Basílica de La Chinita fue difundido un nuevo mensaje dirigido a la feligresía: "La Virgen María nos enseña que la puerta de la santidad es la escucha y el abandono absoluto en Dios, ella que fue mas dichosa por escuchar la Palabra que por dar a luz a la misma Palabra es una escuela viviente de santidad y con su ejemplo de vida nos anima a trabajar en la nuestra ¡Con Chiquinquirá adoremos a Jesús fuente de toda santidad!".

La capital zuliana se engalana y se llena de y gozo para la Bajada de La Chinita, momento en el que se desborda la fe cristiana.

Noticia al Día

