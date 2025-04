“Faltan cinco pa’ las doce", el legado inmortal de Néstor Zavarce

"Se convirtió en un himno navideño en Venezuela. Este tema evoca la nostalgia, la unión familiar y el deseo de estar cerca de los seres queridos al cerrar el año"

Néstor Zavarce fue un destacado cantante, actor y compositor venezolano, cuya voz y legado han quedado inmortalizados en la memoria cultural del país. Nació en la ciudad de Maracaibo el 9 de abril de 1936, Zavarce inició su carrera artística como actor en el cine y la televisión, pero fue en la música donde alcanzó su mayor trascendencia.

En 1963, Zavarce grabó la emblemática canción “Faltan cinco pa’ las doce”, compuesta por Oswaldo Oropeza, que rápidamente se convirtió en un himno navideño en Venezuela. Este tema, que evoca la nostalgia, la unión familiar y el deseo de estar cerca de los seres queridos al cerrar el año, ha acompañado a generaciones de venezolanos en la víspera de Año Nuevo, marcando el conteo regresivo hacia el abrazo de medianoche.

Aunque su carrera abarcó diversos géneros y estilos, fue su interpretación de esta canción la que lo consolidó como una figura icónica en la música popular venezolana. Además de su faceta como cantante, Zavarce dejó huella como actor en producciones cinematográficas y televisivas, destacándose por su versatilidad y carisma.

Néstor Zavarce falleció el 27 de agosto de 2010, pero su legado sigue vivo, especialmente cada 31 de diciembre, cuando su voz vuelve a resonar en los hogares venezolanos, recordándonos la importancia de la familia y las tradiciones. Su contribución al acervo cultural de Venezuela lo convierte en una figura inolvidable, cuya obra trasciende el tiempo.

Las campanas de la iglesia están sonando

Anunciando que el año viejo se va

La alegría del año nuevo viene ya

Los abrazos se confunden sin cesar

Las campanas de la iglesia están sonando

Anunciando que el año viejo se va

La alegría del año nuevo viene ya

Los abrazos se confunden sin cesar

Faltan cinco pa’ las 12:00, el año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mama

Faltan cinco pa’ las 12:00, el año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mama

Me perdonan que me vaya de la fiesta

Pero hay algo que jamás podré olvidar

Una linda viejecita que me espera

En las noches de una eterna navidad

Me perdonan que me vaya de la fiesta

Pero hay algo que jamás podré olvidar

Una linda viejecita que me espera

En las noches de una eterna navidad

Faltan cinco pa’ las 12:00, el año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá

Faltan cinco pa’ las 12:00, el año va a terminar

Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá

Las campanas de la iglesia están sonando…