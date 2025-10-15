Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

Faltan cuatro días para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La canonización del "Médico de los Pobres" y de la fundadora de las Siervas de Jesús marcará un hito histórico para la nación

Por Ernestina García

Faltan cuatro días para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
La Iglesia católica en Venezuela y el mundo se encuentran a las puertas de un evento de trascendental importancia: la canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández Cisneros y la Madre Carmen Elena Rendiles Martínez.

La ceremonia solemne está programada para llevarse a cabo este próximo domingo, 19 de octubre de 2025, en la emblemática Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

Con gran emoción y fervor, la feligresía venezolana inicia la cuenta regresiva, pues solo cuatro (4) días separan a estos dos grandes siervos de Dios de ser elevados a la santidad. La canonización del "Médico de los Pobres" y de la fundadora de las Siervas de Jesús marcará un hito histórico para la nación suramericana, al convertirse en sus primeros santos canonizados.

Se espera una masiva movilización de peregrinos venezolanos y de otras partes del mundo para presenciar este momento de fe y alegría. Diversas diócesis ya han organizado vigilias y misas de acción de gracias en Venezuela para seguir la transmisión en vivo de la ceremonia.

El 19 de octubre de 2025 pasará a la historia como el día en que José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles se convertirán oficialmente en los nuevos santos de la Iglesia.

Noticia al Día

