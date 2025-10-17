Faltan dos días para la canonización

A solo dos días de la posible canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, Venezuela está lista para reforzar su fe y devoción.

Este 19 de octubre, serán canonizados el beato José Gregorio Hernández Cisneros y la beata Madre Carmen Rendiles Martínez, junto a otros cinco Beatos, en la Santa Misa que presidirá el Papa León XIV.

Monseñor Carlos Márquez, Obispo Auxiliar de Caracas destacó la importancia de la canonización de los dos primeros santos venezolanos. El Prelado señaló que, para la Iglesia en Venezuela como para todo el país es un acontecimiento muy hermoso, ya que Venezuela no es solo tierra de gracia, sino que es tierra de santos y de santos para todos, porque “ser santo es ser feliz, no hay santo triste”.

Noticia al Día/Vatican News