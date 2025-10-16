Jueves 16 de octubre de 2025
Faltan tres días para la canonización de los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Todo está listo para el gran acto de fe significativo para los venezolanos

Por Ernestina García

Faltan tres días para la canonización de los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
La canonización de la Madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández, los primeros santos venezolanos, tendrá lugar el 19 de octubre en el Vaticano. Miles de devotos venezolanos viajaron a Roma para la ceremonia, que será transmitida a nivel mundial.

Otros miles se encuentran en Isnotú, estado Trujillo para presenciar el gran acontecimiento de fe desde la tierra natal del tambièn llamado Siervo de Dios.

A continuación, se detalla el cronograma de eventos en la víspera y posterior a la canonización:

En el Vaticano:

14 de octubre: Se realizó un acto simbólico con la instalación del tapiz con la imagen de los futuros santos en la fachada de la Basílica de San Pedro.

17 de octubre: Comienzan las peregrinaciones en Roma. El punto de encuentro será en el Castillo de Sant’Angelo a las 9:00 pm (hora de Venezuela).

18 de octubre: Se celebrará una vigilia de oración en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.

19 de octubre: Misa de Canonización: La ceremonia será presidida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro a las 10:00 am (hora de Roma) / 4:00 am (hora de Venezuela).

Eventos posteriores en Venezuela:

25 de octubre: Se celebrará una gran ceremonia litúrgica en Caracas, en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

26 de octubre: El Cardenal Baltazar Porras oficiará una eucaristía especial en Isnotú, tierra natal del Dr. José Gregorio Hernández por celebrarse el cumpleaños del "Médico de los pobres".

Al Dia

Actriz Brigitte Bardot, hospitalizada por una enfermedad grave

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot fue hospitalizada de emergencia
Nacionales

Fedenaga advierte sobre una "desvariación total" entre el precio del ganado y lo que paga el consumidor

El presidente del gremio ganadero dijo que trabajan en conjunto con el Gobierno nacional para incidir en los precios finales
Al Dia

Gobernación del Zulia ejecuta sustitución de colector en la C-3 de Maracaibo

Habitantes del barrio Lilia Perozo de la parroquia Luis Hurtado Higuera resultarán beneficiados con esta obra de envergadura

Al Dia

Eran de Trinidad y Tobago dos de los ocupantes de la lancha que pulverizó EEUU tras bombardeo en el Caribe

Una de estas personas, según denuncian sus familiares, es Chad Joseph, de 26 años, pescador, habitante de la aldea Las Cuevas.

