Faltan tres días para la canonización de los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La canonización de la Madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández, los primeros santos venezolanos, tendrá lugar el 19 de octubre en el Vaticano. Miles de devotos venezolanos viajaron a Roma para la ceremonia, que será transmitida a nivel mundial.

Otros miles se encuentran en Isnotú, estado Trujillo para presenciar el gran acontecimiento de fe desde la tierra natal del tambièn llamado Siervo de Dios.

A continuación, se detalla el cronograma de eventos en la víspera y posterior a la canonización:

En el Vaticano:

14 de octubre: Se realizó un acto simbólico con la instalación del tapiz con la imagen de los futuros santos en la fachada de la Basílica de San Pedro.

17 de octubre: Comienzan las peregrinaciones en Roma. El punto de encuentro será en el Castillo de Sant’Angelo a las 9:00 pm (hora de Venezuela).

18 de octubre: Se celebrará una vigilia de oración en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.

19 de octubre: Misa de Canonización: La ceremonia será presidida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro a las 10:00 am (hora de Roma) / 4:00 am (hora de Venezuela).

Eventos posteriores en Venezuela:

25 de octubre: Se celebrará una gran ceremonia litúrgica en Caracas, en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

26 de octubre: El Cardenal Baltazar Porras oficiará una eucaristía especial en Isnotú, tierra natal del Dr. José Gregorio Hernández por celebrarse el cumpleaños del "Médico de los pobres".

Noticia al Día