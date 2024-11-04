Faltando horas para las elecciones: qué día y a qué hora se conocería al próximo presidente de los Estados Unidos

Los resultados de los comicios se publicarán a partir de las 20:00, hora del este de EEUU, pero los siete estados clave en la contienda tienen horarios de cierre escalonados, que pueden postergarse según el ritmo de la votación y el conteo final, reseña Infobae.

Con la elección empatada entre Kamala Harris y Donald Trump, los resultados se conocerán a partir de las 20.00 (hora del este) del martes 5 de noviembre, pero eso no significa que se confirme a un ganador(a) de los comicios presidenciales cuando concluya el día de votación.

La disputa electoral en 2024 es histórica y compleja, y no hay posibilidad de encontrar un punto de comparación con otros comicios en Estados Unidos. En 2016, Trump se transformó en presidente electo al día siguiente de las elecciones, mientras que Joe Biden en 2020 debió esperar 48 largas horas, hasta que se confirmó que había vencido en Pensilvania.

Los plazos para conocer al sucesor(a) de Biden dependerán del conteo que se haga en los 7 distritos clave: Pensilvania (19 electores), Georgia (16), Carolina del Norte (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6).

Horarios -aproximados- de la publicación de los votos en los 7 distritos que definen la elección presidencial:

Georgia: a las 20.00 (hora del este, 01:00 GMT) Carolina del Norte: a las 20.00 (hora del este) Pensilvania: a las 21.00 (hora del este, 02:00 GMT) Michigan: a las 22.00 (hora del este, 03:00 GMT) Wisconsin: a las 22.00 (hora del este) Arizona: a las 22.00 (hora del este) Nevada: a las 23.00 (hora del este, 04:00 GMT)

Harris y Trump ya saben en qué estados van a ganar o están cerca de triunfar, y por eso recorren -una y otra vez- los 7 estados que pueden llevarlos al Salón Oval.

Desde el cierre sucesivo de los comicios a lo largo de los diferentes distritos de Estados Unidos, hasta conocerse el último dato electoral cerca de las 3 AM (hora del este), podrá ocurrir que Trump o Harris lideren -de manera coyuntural- la cantidad de electores.

Pero el número final aparecería con los resultados en Hawaii (demócrata) y Alaska (republicano). En ese momento, cuando ya sea 6 de noviembre, se debería saber quién ocupará la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2025.

Noticia al Día/Infobae