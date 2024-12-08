FAMILIA CENTER más cerca de tu hogar con la apertura de cuarta sede en Maracaibo

Creciendo por toda la ciudad, FAMILIA CENTER apertura su cuarta sede en la avenida 13ª con calle 79 del sector Santa Bárbara de Maracaibo este viernes 6 de diciembre, en un evento donde hubo degustación de sus marcas aliadas, buenas ofertas y diversión para los más pequeños.

Apertura cuarta sede. Foto: Xiomara Solano

Cumpliendo su eslogan “Más cerca de tu hogar” FAMILIA CENTER en esta nueva sede incluye el nuevo servicio de farmacia sumado a sus habituales productos de carnicería, charcutería, electrodomésticos, entre otros.

Gran cantidad de personas presentes en el primer día. Foto: Xiomara Solano

En esta sede se encuentran igualmente los excelentes precios de sus tres anteriores, siendo aliado importante para la buena economía de los habitantes de la zona.

Los mejores productos a precios bien bajos. Foto: Xiomara Solano

FAMILIA CENTER se encuentran ubicados en

C.C Plaza Lago nivel PB local 54.

Av. 16 Guajira con calle 43 La Picola.

Sector 18 de octubre, Av. 12 con calle 45, antigua Macau.

Buena atención del personal. Foto: Xiomara Solano

Su cuenta de Instagram es @familiacenter.ve y sus números de contacto 0412-6610455 y 0412-6610139.

Degustaciones de mas de 20 marcas. Foto: Xiomara Solano

