Familia marabina clama por ayuda: Los últimos aguaceros derrumbaron el cerro donde está su casa que también se está cayendo

Recientemente se han registrado fuertes aguaceros en la capital zuliana, lo que ha traído como consecuencia múltiples daños en algunas infraestructuras y parte de la vialidad.

Una familia marabina acudió a Noticia al Día para clamar por ayuda, en virtud que ante el desbordamiento de la cañada Morillo, el cerro donde está situada su casa se desplomó y la infraestructura se está cayendo. Esto es en la Urbanización Urdaneta.

"Estábamos a cinco metros de la cañada Morillo, con un cerro alto, pero con los últimos aguaceros (jueves y sábado) se nos derrumbó todo el cerro y la casa está a punto de caerse", aseguró Heli José Duno, cabeza de este hogar quien añadió que han pedido ayuda a los entes competentes, pero al momento no han obtenido respuesta.

Cabe mencionar que la casa tiene 86 años desde que fue construida, y es urgente el apoyo para la recuperación de la misma.

"Pedimos por favor a los organismos competentes, que nos permitan tener un fin de año tranquilo y no pensar en que se pueda caer nuestro hogar", refirió Duno.

Asimismo detalló que dos cuartos y el baño están en la orilla del cerro, de este que es su patrimonio desde hace 86 años. Anteriormente, "ya la cañada enterró tres casas, no queremos que nos entierre esta que nos queda", suplicó.

Para mayores detalles de la ubicación de la vivienda indicó que, se encuentra frente a un tramo de la cañada Morillo que está al lado de la urbanización Sabaneta, cerca del Puente Royal. "Necesitamos que nos hagan un relleno no queremos perder nuestro hogar", insistió el padre de familia afectado.

El representante de la casa afectada se identificó como Heli José Duno, número de cédula: 12443995, teléfono: 04146889743, para quien pueda ayudar a mejorar esta situación de emergencia en la que se encuentra con su familia.

Vista panorámica del el tramo de la cañada Morillo repleto de agua de lluvia y la ubicación del hogar que se está cayendo. Foto: Cortesía

