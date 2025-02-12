Familiares de migrantes venezolanos en Guantánamo defienden su inocencia

Después de más de un año de travesía, de cruzar la selva del Darién, lavar carros en Guatemala y limpiar vidrios en Ciudad de México, Luis Alberto Castillo recibió el mensaje que tanto esperaba: una fecha para entrar a Estados Unidos.

Un día antes de que Donald Trump asumiera la Presidencia y pusiera fin a la aplicación ‘CBP One’, con la que Castillo consiguió su cita con migración el venezolano se presentó ante las autoridades en la frontera con México. Las horas pasaban y su familia dejó de recibir noticias, hasta que su esposa recibió una llamada. "Me metieron preso. Es por los tatuajes".

Semanas después, su familia lo vio esposado en imágenes que EEUU compartió del primer grupo de migrantes enviados a la base militar de Guantánamo, indica nota de EFE.

En sus primeras semanas en el poder, Gobierno de Trump llevó a cabo la detención de miles de migrantes indocumentados, trasladando a algunos a Guantánamo bajo acusaciones de vínculos con el crimen organizado. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los calificó como "lo peor de lo peor".

Los familiares aseguran haberse enterado del traslado a la isla a través de las fotos publicadas por el Gobierno estadounidense y de información compartida con ellos por otros individuos que continúan detenidos en el país. DHS no confirmó a EFE el traslado de estas personas, al asegurar que no da información de casos específicos.

Castillo tiene varios tatuajes, entre ellos una corona en el cuello y el logo de ‘Air Jordan’, símbolos que las autoridades estadounidenses han asociado con el Tren de Aragua. «Dicen que soy del Tren de Aragua (…) aquí todos los venezolanos están por lo mismo», se le escucha decir en un audio enviado a su esposa.

