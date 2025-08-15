Familiares de Nerio Palmar, “El Papá de Amparo”, piden justicia por su homicidio

El 25 de junio de 2025 fue arrollado en la acera de la Circunvalación N.º 2 el ciudadano Nerio Ramiro Palmar González, integrante de la etnia indígena wayúu y líder de la comuna Amparo 4.4. El hombre de 70 años, falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras 51 días de investigación, los familiares de la víctima denuncian que no ha habido avances significativos y que la Fiscalía 49 no ha sido diligente en la citación de testigos ni en la recopilación de evidencias, ya que hasta la fecha solo se ha entrevistado a una persona.

Dayanna Palmar, hija de la víctima, denunció públicamente haber recibido maltrato por parte de funcionarios de la Fiscalía. “Fui maltratada por la señora fiscal de apellido Coquies y cada uno de mis argumentos fue desestimado. Recibí un trato discriminatorio y racista, que buscó desestabilizarme a nivel psíquico y emocional”, expuso en una publicación en Instagram.

Los familiares de la víctima recusaron públicamente a las fiscales Rosana Aguilar y Aljadis Coquies, solicitando que no continúen a cargo de la investigación, y pidieron al Fiscal General de la República que el caso sea asignado a una Fiscalía con competencia en Asuntos Indígenas.

La familia exige que se esclarezcan los hechos y las circunstancias del accidente, que se fije una fecha para la reconstrucción de los mismos y que se recopilen todas las evidencias en esta fase de investigación. El presunto responsable, Andrés Stiff Quintero Quevedo (22 años), estudiante de Derecho en la URBE, fue acusado de homicidio culposo; estuvo detenido por algunos días y posteriormente fue liberado bajo fianza.

Un líder

Nerio Palmar fue líder de calle por más de 11 años en la Comuna “Cacique Mara en Unidad” de la comunidad Amparo 4.4. Era conocido como “El Papá de Amparo” por su ayuda en la distribución de las cajas CLAP y de la entrega de juguetes a los niños en Navidad, a través de censos comunitarios. Trabajó más de tres décadas como electricista y participó durante 27 años en las labores de iluminación del Ángel de Amparo.

Sus familiares solicitan al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, celeridad en la investigación y un avance firme en el establecimiento de las responsabilidades penales correspondientes.

