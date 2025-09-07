Domingo 07 de septiembre de 2025
FANB desmantela campamento de minería ilegal en el estado Amazonas

Por Daniel García

Tres hombres fueron detenidos por presuntamente operar un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas, según informó el canal público Venezolana de Televisión (VTV) a través de su página web.

Durante el operativo, efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautaron diversos materiales utilizados para la extracción ilícita de recursos naturales. Entre los objetos decomisados se encuentran 3.000 litros de gasolina, 15 motobombas de 13 caballos de fuerza, 800 metros de manguera de alta presión, 20 rollos de alfombra tipo tamiz y un detector de metales.

De acuerdo con declaraciones del comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, todos los equipos fueron incinerados en el lugar como parte del procedimiento. Asimismo, se notificó formalmente al Ministerio Público (MP) para las actuaciones correspondientes.

Este operativo se suma a otras acciones recientes en la región. En agosto pasado, militares destruyeron otro campamento de minería ilegal en Amazonas. En esa ocasión, según detalló Hernández Lárez vía Telegram, se hallaron un recipiente con capacidad de 220 litros de gasolina, una planta eléctrica y 400 metros de manguera de alta presión.

Lee también: Cuatro niveles de gobierno reinauguran la cancha deportiva “Santa Clara II de Paz” en la parroquia Cristo de Aranza

Temas:

