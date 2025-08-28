FANB desmanteló centro de comunicaciones del narcotráfico en Los Jobitos

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desmantelaron un centro de comunicaciones utilizado por el Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (G.E.D.O) para el tráfico de drogas en Los Jobitos, municipio Miranda, estado Zulia.

De acuerdo a lo reseñado en Instagram por los cuerpos de seguridad, en el lugar se encontraron:

Dos paneles de control de comunicaciones,

11 radios transmisores,

Una fuente de poder,

Dos duplexer,

Una antena direccional,

Una antena de comunicación,

100 metros de cable para antenas transmisoras y

80 metros de guaya.

Además, se retuvieron una moto, cinco motores fuera de borda, un equipo de buceo, más de 20 cajas de aceite para motor, dos plantas eléctricas, seis cauchos, un taladro industrial, una máquina de torno, dos estructuras para fuegos artificiales y una brújula.

Las investigaciones y el trabajo de campo continúan para desmantelar las operaciones del grupo delictivo. «Todo lo incautado fue entregado a la fiscalía del Ministerio Público».

El miércoles, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que Venezuela está comprometida en la lucha contra el narcotráfico. «La FANB combate y derrota el narcotráfico internacional; Venezuela no es territorio para carteles», declaró.

Noticia al Día/Con información de Globovisión.