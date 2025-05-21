FANB despliega el Sistema Defensivo Territorial para asegurar las elecciones del 25-May

Este miércoles 21 de mayo, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, indicó que fue desplegado el Sistema Defensivo Territorial en toda la nación con el objetivo de finiquitar los detalles concernientes al aseguramiento y acompañamiento que prestará la institución en apoyo al Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones de este domingo 25 de mayo.

El comandante señaló que de acuerdo al cronograma electoral, la FANB, se despliega en los estados fronterizos y sitios inhóspitos para garantizar la participación ciudadana en llos comicios de la Asamblea Nacional y Regionales 2025.

Además, destacó que más de 4.590 instalaciones serán custodiadas en fusión por la FANB y la Policía Nacional Bolivariana.

Noticia al Día con información de Globivisión