FANB destruye un campamento de minería ilegal en Bolívar

Efectivos militares de Venezuela destruyeron un campamento de minería ilegal en el estado Bolívar, informó este sábado, 8 de febrero el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

A través de su cuenta en la red social X, el Comandante indicó que también se destruyeron cinco molinos trituradores de piedra, seis plantas eléctricas, 250 metros de manguera y otros materiales utilizados para la minería ilegal.

"De manera arbitraria y en violación flagrante de la ley se dedicaban a la destrucción de la capa vegetal y la contaminación del agua y medio ambiente", dijo Hernández Lárez, quien no precisó si hubo detenidos durante estas acciones.

Otros operativos

El pasado miércoles, el funcionario informó de que efectivos de la FANB destruyeron campamentos logísticos de minería ilegal en una localidad del estado de Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil).

En estas estructuras ilegales fueron hallados 13 recipientes de combustibles y un cilindro de gas de 18 kilogramos, además de un motor, un compresor de aire, un traje de buzo, un congelador, un hornillo, una planta eléctrica y 300 kilos de provisiones, material que fue "destruido", indicó el funcionario.

Este operativo se llevó a cabo durante "labores de seguridad, defensa y protección ambiental" en el municipio Alto Orinoco de la región amazónica, donde, afirmó Hernández Lárez, está "prohibido todo tipo de explotación minera y de hidrocarburos, por estar el territorio bajo régimen de administración de protección y conservación especial".

En el marco de la Orden Fragmentaria 01-25 (Guri-Caruachi-Macagua-Tocoma) a la Orden de Operaciones "Roraima 2025”, integrantes de la #FANB, en acompañamiento del Abog. Samael Jiménez, Fiscal 3ro. en materia de Ambiente, en cumplimiento de misiones de búsqueda, detección y corte… pic.twitter.com/mp4MiR9fGY — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) February 8, 2025

Lee también: Desmantelan campamento de minería ilegal en Amazonas

Noticia al Día/Con información de EFE/X