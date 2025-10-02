FANB destruyó campamentos del ELN y las FARC en la Zona Binacional Nº 1: Operación Neblina en el Catatumbo

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, reveló que la FANB destruyó campamentos del ELN y las FARC en la Zona Binacional Nº 1 durante la Operación Neblina 2025 en el municipio Catatumbo del estado Zulia.

Un grupo de campamentos instalados ilegalmente por el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) fueron desmantelados en el Catatumbo, estado Zulia, en el marco de la Operación Neblina 2025. Así lo dio a conocer el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladímir Padrino López.

Durante un balance del despliegue del operativo castrense en cuestión, también destacó que un sembradío de drogas fue detectado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la Sierra de Perijá y destruido por completo.

“Aquí en el Catatumbo, la Zona Binacional N°1, hemos desmontado campamentos del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC. Han sido desmontados por completo; y aquí en la Sierra recientemente, estamos en una operación para determinar si había o no sembradío de cultivos ilícitos y ciertamente conseguimos allí seis hectáreas de cultivos ilícitos, que han sido erradicados por completo”, subrayó.

Asimismo, Padrino sentenció que estos grupos irregulares deben tener en cuenta que, ante sus actos delictivos, la FANB estará presente para combatirlos y defender la patria de cualquier agente extraño que busque violar la integridad territorial de la nación.

“Yo les digo que tampoco se equivoquen con nosotros, estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestro espacio geográfico. Defenderlo de cualquier intruso de la magnitud que sea (…) El que esté operando por ahí, llámese estos grupos narcotraficantes, terroristas, con origen colombiano, salgan del territorio venezolano, este no es su suelo”, concluyó.

En el despliegue que Padrino López calificó como "permanente" detalló avances la Operación Catatumbo en el que se hizo el Hallazgo de:

Un Campamento perteneciente a las FARC.

Se incautó 86 panelas de presunta cocaína.

