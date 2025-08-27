FANB incautó tres toneladas de cocaína en Amazonas

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautaron el martes 26 de agosto, un alijo de cerca de tres toneladas de cocaína.

La información la dio a conocer en horas del mediodía de este miércoles el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante una rueda de prensa en la que ofreció un balance de lo que han sido las acciones que se han llevado a cabo en el país contra el narcotráfico.

“Apenas ayer, en el municipio Maroa, en el estado Amazonas, se consiguió un alijo de casi tres toneladas de cocaína. No estoy hablando de la costa, no, allá, selva adentro, en el estado Amazonas. Dos mil 800 kilos de cocaína que ha sido puesta a la orden de todo el proceso legal “, aseguró el funcionario militar.

Noticia al Día/VTV