FANB informó que interceptó un buque "muy sospechoso" en aguas del Orinoco

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) informó que interceptó en días recientes "un buque muy sospechoso" y con "nomenclatura militar" que entró sin autorización a las aguas territoriales del país suramericano en el Delta del Orinoco.

El incidente fue informado por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en un acto institucional de condecoración de militares celebrado en Fuerte Tiuna, Caracas, donde dio algunos detalles del hecho irregular.

Padrino indicó que la embarcación estaba pintada de gris y, aunque tenía símbolos de identificación militar, no lo era. El ministro agregó que, presuntamente el buque "estaba haciendo investigación científica" en una "zona económica" que es "exclusiva" de Venezuela.

"Ya nos están llegando a las bocas del Orinoco, ¿vamos a permitir nosotros eso?", cuestionó Padrino, quien dijo que el buque fue interceptado en una operación "impecable" de la Armada Bolivariana realizada en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Marítima Insular.

"Aguas territoriales"



"La REDI marítima insular del Sistema Defensivo Territorial del Comando Estratégico detectó e interceptó un buque, a 50 millas del Delta del Orinoco, en un agua que es incontrovertiblemente venezolana, ahí no hay duda de que son aguas por delimitar, no, eso es venezolano, irrevocablemente venezolano", señaló el ministro.

El jefe castrense agregó que la tripulación del barco opuso resistencia, pero los uniformados de la Armada pudieron resolver la situación y remolcar la embarcación "a puerto seguro" en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, al nororiente del país, donde las autoridades realizan las inspecciones pertinentes.

El Delta del Orinoco abarca principalmente el estado Delta Amacuro y partes de los estados Monagas y Sucre. Se caracteriza por ser una extensa zona de desembocadura de ese importante río en el Océano Atlántico.

Noticia al Día/FANB/RT