FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició este sábado 20 de septiembre, a primeras horas de la mañana, el despliegue de la actividad cívico-militar "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el territorio nacional. La iniciativa busca fortalecer la soberanía e integridad territorial del país, en cumplimiento de la instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro.

El despliegue comenzó con el toque de diana a las 5:30 a.m. en el Batallón Bolívar de Caracas y simultáneamente en todas las unidades militares del país. Se espera que los efectivos militares visiten los 5.336 circuitos comunales para entrenar en el uso de sistemas de armas a los ciudadanos que se han alistado en la Milicia Bolivariana, con el objetivo de garantizar la defensa de la nación.

Según el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, este tipo de acción extraordinaria, que une al pueblo y a los cuarteles militares, no es la primera vez que se realiza. Padrino López destacó que la relación de la FANB con el pueblo se fortaleció con la llegada del Comandante Hugo Chávez, a través de programas como el Plan Bolívar 2000.

Así se desarrolla el despliegue en las Regiones del país

Los Andes: En las plazas Bolívar de los estados Mérida, Táchira y Lara, la FANB y la población local llevan a cabo diversas actividades para reforzar los circuitos comunales. Las autoridades militares enfatizaron que se mantienen en "resistencia activa".

Nueva Esparta: La actividad inició con el toque de diana, marcando el inicio de un despliegue en "perfecta unión popular-militar-policial" hacia diversos circuitos comunales. El objetivo es compartir con la ciudadanía y ratificar el compromiso con la paz y soberanía del país.

